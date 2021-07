Hana Jalloul: "No me voy a presentar a la Secretaría General del PSOE de Madrid"

EL HUFFPOST Hana Jalloul

No. Responde directa y claramente. Hana Jalloul no se presentará a la carrera por la Secretaría General del PSOE de Madrid, que ahora mismo está en manos de una comisión gestora tras el batacazo electoral del 4 de mayo. Ella está centrada “al 250 por ciento” en su papel como portavoz en la Asamblea para fiscalizar el trabajo del recién estrenado Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Jalloul reflexiona que esa libertad de la que presumía Ayuso es en realidad “opresión” al resto de grupos parlamentarios. Critica las primeras decisiones de la presidenta madrileña: el “chiringuito” de Toni Cantó, el “asalto” a Telemadrid y el rechazo a crear una comisión de investigación sobre lo que pasó en las residencias. “Los madrileños quieren saber”, defiende la socialista. La portavoz reflexiona serenamente sobre lo que pasó el 4-M y dice que el PSOE ha hecho autocrítica y está en un proceso ahora de escucha “activa” de lo que dicen la calle y sus alcaldes. Jalloul, además, trabaja en la ponencia del congreso federal que tendrá el socialismo en Valencia en octubre. De ahí tiene que salir un partido, avanza, más vanguardista, renovado y en los discursos que importan. A la vez, advierte, de que Ayuso quiere ser la candidata del PP a nivel nacional: “Está en la carrera nacional de hacerle la oposición a Casado”. ¿Cómo se lleva la “libertad” de Ayuso desde que ejerce como presidenta y tiene su nuevo Gobierno? No lo describiría como un Gobierno que ejerce la libertad, porque hace más opresión que libertad. Pasa un rodillo ideológico al resto de los partidos. Hemos presentado una comisión de investigación sobre las residencias que no ha pasado en el Pleno, sorprendentemente de la mano de Vox, que dijo que la apoyaría. Vemos siempre intercambio de cromos entre el PP y Vox, la derecha radical populista. Tampoco nos han permitido una comisión de estudio sobre cómo van a ejecutar los fondos europeos. Más que libertad es opresión lo que estamos sufriendo el resto de fuerzas parlamentarias. Y es bastante grave que no nos hayan dejado hacer la comisión de investigación sobre las residencias. Pero sí quiere Ayuso una sobre Barajas. Que no le compete. Barajas pertenece a Sanidad Exterior. Si lo que dicen es que le preocupa el tema sanitario de Madrid, entonces tendrían que permitir la investigación de las residencias, es competencia cien por cien de la Comunidad de Madrid y murieron más de 6.000 ancianos. Esta comisión sí se había aprobado la legislatura anterior y se suspendió por la convocatoria de elecciones.

EL HUFFPOST Jalloul, después de la entrevista

¿Está intentando ocultar Ayuso lo que pasó en las residencias? Obviamente. En nuestro ejercicio de fiscalización y oposición al Gobierno de Ayuso realizamos unas jornadas en la Asamblea, vino el exconsejero Alberto Reyero y puso sobre la mesa muchos asuntos espinosos, dolorosos y reveladores (cómo se utilizaron los protocolos, cómo no se medicalizaron las residencias, muchos mayores murieron solos en situaciones bastante precarias…) Los madrileños y las madrileñas quieren saber y se interesan. Quitarle el derecho a la información a los familiares y a los madrileños es opresión más que libertad. Y querer esconder la verdad. Una de las primeras decisiones de Ayuso ha sido el cambio en la ley de Telemadrid. Se acaba de nombrar como administrador a José Antonio Sánchez. ¿Qué le parece? Telemadrid funcionaba bien, cuadraba presupuestos, tenía una programación plural y diversa, con una audiencia del 6,3% cuando tenía un 3,6%. Cuando este señor estaba entre 2011 y 2014 dejó una deuda de 260 millones, mientras que ahora hay un superávit de 4,5. E hizo un ERE, que dijeron que era improcedente. Nos parece que otra vez es hacer un asalto a la televisión pública, se ha hecho por lectura única. Es un asalto también a la actividad parlamentaria, nos hurta el derecho a hacer enmiendas. Preocupados por los trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid, les apoyaremos en todo momento.

Telemadrid funcionaba bien, es un asalto a la televisión pública

El pasado fin de semana hubo una manifestación en la Puerta del Sol de la comunidad LGTBI por los ataques que sufre y a raíz del asesinato de Samuel Luiz en A Coruña. En Madrid ahora se está en el debate introducido por la exigencia de Vox de modificar las leyes LGTBI. ¿Cree que las cambiará Ayuso? ¿Están en riesgo los derechos de las personas LGTBI? Vox ya anunció que quería ese cambio y el Gobierno de la Comunidad dijo que iba a hacer unos cambios en algunas redacciones jurídicas. No sabemos a qué se refiere, pero conociendo la actitud del Gobierno regional pensamos que se restringirán algunos derechos. Presentamos una declaración institucional en contra de lo que se había hecho en Hungría y no nos apoyaron. La orientación del Gobierno de Ayuso está mucho más hacia las posiciones de Vox, para que les apoyen en ciertas medidas políticas. No vi a nadie en el Orgullo de la Comunidad. Si estaban por ahí, no les vi. Hemos luchado mucho por el colectivo y se acaba de aprobar por parte del Gobierno de España la ley de LGTBI. Ahí estaremos, impulsando los derechos y libertades, con el colectivo siempre. Almeida no colgó la bandera arcoíris. No, no la colgó. Aquí tampoco la pudimos colgar, pero había alguna cuestión jurídica. Propusimos la iluminación y se nos concedió. Ellos están teniendo esa actitud muy próxima a Vox porque no les da vergüenza pactar una serie de medidas sin tapujos. Se están escorando mucho hacia la ultraderecha de Vox.

EL HUFFPOST Jalloul, durante la entrevista

¿Manda más Vox, aunque no esté en el Gobierno, que en la anterior legislatura? Vox manda mucho. Estamos viendo que, mientras antes el PP se avergonzaba un poco más de decir que estaban pactando con la ultraderecha, ahora no hay vergüenza alguna. Se reunió la semana pasada Ayuso con el presidente del Gobierno en La Moncloa. La principal conclusión que sacó es que España está secuestrada por los independentistas. ¿Qué le parece ese contenido? ¿Ayuso hizo un discurso para venderse como una líder nacional? En relación a la reunión, está dentro de las actividades institucionales que tiene que hacer la presidenta. Me parece más normal que que esté haciendo desde el Pleno de la Asamblea oposición al Gobierno constantemente. Me parece que es poco apropiado y no se centra en los problemas de los madrileños. Es presidenta de la Comunidad de Madrid, no presidenta del Gobierno de España. Ella está en la carrera nacional de hacerle la oposición a Casado, y luego hacerle la oposición al Gobierno de España. No puede salir a una rueda de prensa a ponerse a atacar al Gobierno de España cuando lo que tienes es que reconocer, por ejemplo, que el Ejecutivo ha traído 140.000 millones de fondos europeos y tantas otras medidas, como los ERTE o para autónomos. El Gobierno de Madrid no dio ninguna ayuda durante la pandemia. En ningún momento ha reconocido la labor del Gobierno de España con Madrid, me parece una falta de lealtad institucional palmaria. ¿Ayuso quiere ser la candidata del PP? Sí, lo creo firmemente. ¿Lo logrará? Le va bien. Tiene mucho más visibilidad que Casado, en ese sentido le va bien.

EL HUFFPOST Jalloul, en la Asamblea de Madrid

Ya se está en una quinta ola. Ayuso ha dicho que no tomará más medidas. ¿Cree que Madrid tendría que aprobar medidas más restrictivas como ha hecho la Comunidad Valenciana? ¿Establecería un toque de queda en Madrid? En campaña dijimos que lo que haríamos sería que en las zonas de incidencia alta (como de trescientos casos) bajaríamos la hora de cierre de los locales compensándolo con ayudas. Ese mensaje era muy positivo, estamos en términos medios. Las restricciones son de la Comunidad, no me voy a poner en un futurible porque no soy la presidenta. Las restricciones tienen que ir con pedagogía. Se tiene que trabajar, sobre todo, con nuestros jóvenes, donde hay un mayor nivel de incidencia.

Vox manda mucho en Madrid

¿Qué reflexión hace de manera más pausada de aquellas elecciones del 4-M? ¿Qué hizo mal el PSOE? No conectar. Ese mensaje no caló. Había un cansancio importante, la pandemia fue determinante en el resultado electoral, la gente estaba cansada, la gente joven quería salir. La propia presidenta dice que tiene un voto prestado. Sabemos que es algo muy coyuntural y no estructural. Vamos a recuperar resultados y votos. Nos ha faltado contacto con la gente joven y nuestro análisis es autocrítica, humildad y escuchar. Estamos en un proceso de coordinación con la gestora del PSOE de Madrid y con un proceso de escucha activa con nuestros alcaldes. Hay que recordar que en 2019 ganamos las elecciones y gobernamos en Madrid sobre dos millones de personas con alcaldías muy importantes. Tenemos un gran capital municipal. Pues bueno, autocrítica. Y ahora a subir. Siempre le digo a mis hijos que no se puede ganar si no se pierde antes. Para ganar hay que perder. Y antes hay que ganar internamente. Ahora el PSOE de Madrid está en una gestora. Una pregunta directa, ¿se va a presentar al congreso del PSOE-M? No. ¿No? No, definitivamente. ¿Ni aunque se lo pidan? Pues es que no me lo han pedido. Como bien saben, estoy trabajando al 250%. Hemos establecido en la Asamblea una dirección fuerte, joven, con una metodología de trabajo muy distinta, muy transparente y transversal. Estoy intentando cambiar la metodología de trabajo aquí en la Asamblea, nuestra forma de hacer política y oposición, con una política mediática muy fuerte. No me veo en la Secretaría General. Creo que habrá gente que se presentará que tendrá una estructura territorial importante, es muy importante tener asentamiento en los territorios. Ahora mismo no me veo ahí. Si me lo pidieran, ya sería otro cantar, pero no sé si eso va a suceder.

Vamos a recuperar resultados y votos

Pues viendo el cambio de Gobierno, surgen varios nombres para el PSOE-M. ¿Quién le gusta más para esa Secretaría General? ¿Félix Bolaños, Reyes Maroto o Pilar Llop? Llop no es del partido, es independiente, no creo que se presentara. Pertenece a la carrera judicial, quiero felicitarla, somos amigas, va a ser una gran ministra, ha hecho mucho por el feminismo. Félix Bolaños, ¡qué puedo decir! Va a ser un gran ministro también, es muy profesional. Y Reyes Maroto, también y ha sido compañera en la Asamblea. Son tres excelentes personas, pero no sabía que se iban a presentar a la Secretaría General. Los tres me parecerían excelentes secretarios generales. Ellos en ningún momento han manifestado su interés. La carrera congresual tiene sus tiempos, estamos en el federal y en el regional. Hay que esperar a que se presenten los candidatos y a partir de ahí hacemos conjeturas. Habla del congreso federal, es uno de los cerebros que está trabajando en la ponencia federal. ¿Le ha dicho Sánchez si va a ser tan grande el cambio en el partido como se espera tras la renovación del Ejecutivo? No lo sé, hay prerrogativas que pertenecen al presidente del Gobierno y hay cosas que se tienen que tratar en los congresos. Hay uno federal en octubre, hay que esperar. ¿Qué se puede esperar de ese PSOE que salga en octubre? Un PSOE muy vanguardista, de derechos, que se preocupa y ocupa del diálogo. Las ponencias nos llevan a un debate en profundidad dentro del partido, eso es muy positivo. Habla de nuestra capacidad de reflexión, de renovación, de vanguardia, de estar en los discursos que importan. Las encuestas dan al PP como ganador si hoy hubiera elecciones generales, que está ejerciendo una oposición muy dura subido al ayusismo. ¿Le puede dar el PSOE todavía la vuelta a las encuestas? Somos un partido con 142 años y con una gestión importante. Creo que eso los ciudadanos lo ven. El hecho de haber hecho leyes como la de la eutanasia o la de la infancia, lo que hemos trabajado por los ERTE y la cobertura social, creo que eso se acaba viendo. También los fondos europeos, el presidente ha negociado 140.000 millones. El PP de Casado ha intentado romper en todo momento, falta de lealtad institucional. Hemos demostrado que somos un partido de Estado, algo que no hace el PP. Estas medidas del Gobierno pesarán a la hora de que los ciudadanos vean que somos capaces de hacer gobiernos importantes y de gestionar. Lo hacemos también con las alcaldías. Nuestros alcaldes han dado ayudas, mientras Ayuso no hacía nada. Eso se acaba viendo. ¿Le gusta el nuevo Gobierno central? Me encanta. Es muy importante para la recuperación económica. Hemos visto una confrontación de Ayuso con el Gobierno por el tema de los indultos y Cataluña. ¿El Ejecutivo de Madrid debería actuar de otra manera para ese reencuentro con Cataluña? La pregunta podría ser si creemos que la confrontación con Cataluña nos va a llevar a algo mejor. Esto es hacer política partidaria con el objetivo de sacar rédito de la confrontación y la crispación. Hemos utilizado un mecanismo constitucional con el objetivo de buscar la concordia y el acercamiento, además de normalizar las relaciones. Si tuvieran lealtad institucional, nos acompañarían en este momento. Ahí han estado la CEOE, la Conferencia Episcopal, los obispos catalanes, el Consejo de Europa… Está avalado por entidades y personas relevantes. No se puede hacer política de todo para tener réditos políticos. ¿Qué opinión tiene de la creación de la Oficina para el Español en Madrid? Me parece que es crear un chiringuito. Se ha hecho un puesto ad hoc para una persona. Toni Cantó dice que no es chiringuito porque sólo va a estar él. Pues claro que lo es si es sólo para ti. Aquí se habla castellano, no entendemos la finalidad. Sería más importante que se construyeran centros de salud en Madrid y que se invirtiera en Sanidad y Educación. Esto no nos parece libertad, sino un abuso total.

Para ser tan española, Ayuso no se sabe tan bien la Constitución

¿Por qué en Madrid va más retrasada la vacunación que en otras autonomías? Porque no se está aplicando bien la política sanitaria. Ayuso dijo en abril que habría vacunado en abril al cien por cien de los madrileños si de ella dependiera, cosa que no ha pasado porque las vacunas están. Hay 1.200.000 dosis en nevera. No se hace una política de vacunación en todos los centros de salud como se debiera, los servicios de urgencia en atención primaria están cerrados. Sólo tuvimos que ver el Zendal el otro día, con las colas bajo el sol para la vacunación. Hay una mala gestión en la política sanitaria de la Comunidad, un desmantelamiento de lo público que redunda en estas circunstancias. Estamos a la cola de vacunación. Ayuso llegó a sugerir que el rey no firmara los indultos… Eso es no conocer la Constitución Española y mete en un apuro a la institución. Para ser tan española no se sabe tan bien la Constitución.

EL HUFFPOST Jalloul durante la entrevista

¿Cómo lleva el hecho de ser la tercera formación en la Asamblea? Muy bien. Siempre intentan buscarnos un problema con eso. Lo importante es ejercer bien tu trabajo. Lo importante es empezar y trabajar. Somos la alternativa, somos un partido de 142 años, estamos trabajando intensamente. Estamos haciendo una oposición importante, fiscalizando todo lo que podemos, y ahí vamos a estar. Entiendo que si estamos aquí es por algo, estamos donde nos han puesto los ciudadanos. A partir de aquí, seguir hacia adelante. En el primer Pleno vivimos mucha tensión, cuando Vox hizo referencia al diputado de Podemos Serigne Mbayé, ¿se están traspasando líneas rojas en la vida parlamentaria? Sí. Lo dejé claro en la réplica. Creo que el debate tiene que ser enriquecedor, independientemente de las posturas políticas de cada uno. Respetar la institución es importante. Ahí, primero, se cuestionó la actitud de la presidenta de la Mesa. Nuestro apoyo máximo al diputado de Podemos. Ella dijo que no lo había tratado como ilegal, nosotros dijimos que no existen personas ilegales, sino personas en situación administrativa irregular, que es muy distinto. Pero dijo que había entrado de manera ilegal. Es una persona que es diputado igual que cualquiera, en el mismo estatus de igualdad. Luego dijo que pertenecía al sindicato de manteros y eso hacía competencia… una serie de cosas que estaban fuera de lugar. Esa persona está en situación regular y es diputado como ella y como yo. Tiene un tinte xenófobo. Y las declaraciones desafortunadas de la presidenta diciendo que cuando a la izquierda le sobra algo pues eutanasia o aborto. Por favor, que hemos traído los derechos y libertades a este país. Volver a cuestionar derechos y libertades me parece un asunto muy preocupante.

Ayuso está en la carrera nacional de hacerle la oposición a Casado