'¿Hay algunas cosas que no se deben perdonar o hay que perdonar todas las cosas?'

Respuesta por Elizabeth Eichhorn:

Hablando sobre si se debe creer o no en el perdón, en cierta ocasión me dijeron:

-¿Este plato es tuyo?

-Sí.

La otra persona lo tiró al piso y se hizo pedazos.

-Perdóname por rompértelo. ¿Se arregló el plato?

Mirando el desparrame en el piso entre atónita y tentada por la risa le dije que no, que el plato tan solo estaba roto.

-Bueno, eso.

Con esto llegamos a la conclusión de que pedir perdón no sirve, no existe, no corresponde. Lo que hay que hacer, si has metido la pata, es compensarlo de algún modo. Y si no puedes compensarlo, dejar en paz a la persona a quien dañaste. De una o de otra manera, siempre dejar en paz al otro.

La persona que pide perdón en realidad sólo quiere sentirse bien porque al ser perdonado le quitan el peso de encima. Nada más.

Hay heridas muy graves y es una falta de respeto pretender que se perdonen. Si es posible que la vida o la ley hagan justicia, genial, y si es o no posible, hay un trabajo muy duro que hacer con uno mismo para superar lo malo que se ha vivido, para defenderse y para estar atento a que eso no se repita.

“Perdonar, siempre dentro de ese contexto, es un acto de amor propio, no de amor al otro, empecemos por nosotros mismos.”

La persona que perdona, no debe hacerlo porque si no la van a mandar al infierno, típica muletilla de las religiones para que agache la cabeza y se las aguante, sumisa. La persona que decide “perdonar” lo hace porque quiere liberarse de cualquier vestigio de rencor, odio, amargura, limpiar de cualquier mugre su mente y sus sentimientos.

Y lo puse con comillas porque, en realidad, no se trata de “te perdono y todo está bien, aquí no ha pasado nada”, sino de pasar a otra cosa, de dejarlo atrás, afuera de uno. Perdonar, siempre dentro de ese contexto, es un acto de amor propio, no de amor al otro, empecemos por nosotros mismos.