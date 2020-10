Hechos, no palabras

Cumplir con la obligación no supone ningún mérito. Mucho ha tardado Pablo Casado en romper (de momento de boquilla) con la extrema derecha. Esta sintonía previa resulta inconcebible en nuestro entorno europeo: con los ultras no si pacta ni se les da alas. Lo que ha hecho el líder del Partido Popular en el debate de la moción de censura fallida y derrotada de Vox no tiene mucho más mérito que el de la rectificación. En cambio, la derecha en todas sus dimensiones, y especialmente la mediática, se ha apuntado al simplismo del ‘ha nacido una estrella’. Los liderazgos no son flor de un día, primero hay que ganarlos y luego preservarlos en el tiempo… Aunque había (o sigue habiendo) tanta orfandad de una derecha moderada que cualquier destello, por pequeño o de cajón que éste sea, se convierte en noticia.

Bienvenido el gesto de Casado, pero que no se quede en un discurso y pase a la acción. Lo que representaba una anomalía democrática era (¿es?) su idilio con Vox, una realidad que lo alejaba y de qué manera de sus homólogos populares del viejo continente. En Europa se aísla a la extrema derecha y el PP, junto con Ciudadanos, mantiene gobiernos en las comunidades de Andalucía, Madrid y Murcia y en muchos ayuntamientos gracias al partido de Abascal. Se ha jugado con fuego hasta que la quemadura ha obligado a la dirección del PP a intentar un cortafuegos para evitar males electorales mayores. De momento, en Andalucía el presidente (PP) como el vicepresidente (Cs) se han manifestado contrariados por este golpe de timón de Casado y las repercusiones en la gobernanza de una comunidad que depende del voto de Vox. Queda, por consiguiente, mucho camino por recorrer. Pruebas, nos faltan pruebas para confirmar este eventual compromiso dialéctico.