Helen Beard: "El sexo es uno de los temas más universales y quería representarlo desde una perspectiva femenina”

Helen Beard es una artista procedente de Reino Unido que estudió en el Bournemouth and Poole College of Art and Design y siguió una carrera de quince años como asistente de dirección artística en la industria cinematográfica. Durante este tiempo, Helen continuó con su práctica artística, trabajando en diversos medios como la pintura, el collage y el punto de aguja.