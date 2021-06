Heterazos y señoros: estáis cada vez más solos

Vamos a ser claros. El personaje de Antonio Alcántara, en Cuéntame , era un controlador, un machista, un egoísta con trazas de maltratador psicológico, aunque de perfil bajo, sutil… Un hombre muy de su tiempo. Todos reconocemos a hombres así de aquella época (¿y de esta?) en nuestro entorno. Su muerte en la ficción, que sucedía ya en 2021, no le pasó factura, no lo dejó en evidencia como personaje. Todo lo contrario, fue despedido con cariño y pena, por sus hijos, su mujer Mercedes, sus seres queridos…

Hace unos días, mi colega periodista Raquel Peláez se planteaba esto en un artículo en S Moda . Ponía sobre la mesa que quizá la ficción no había sido justa con las mujeres, al no dejar al descubierto la mezquindad de Antonio, a su muerte . Puesto que esta, por guion, pasaba en 2021, quizá hemos desaprovechado una oportunidad única para hacer justicia poética en la ficción. Peláez recordaba también la crónica de ¡2017!, Desmontando a Antonio Alcántara .

Ese modelo vital, con esos tipos que lo han ocupado, y lo ocupan aún casi todo (empresas, instituciones, política, medios de comunicación, ficción, literatura, etc.), va camino de quedarse en los márgenes, o al menos de ser cuestionado a todas horas, de ser vigilado, evidenciado… Ya no les apoyan ni los de su especie: los heteros de 50 o 60 años que están ‘desaprendiendo’ a ser machistas, (“soy un machista en deconstrucción, me dijo mi colega Jon Sistiaga, reconociendo un comportamiento que no todos reconocen), las jóvenes generaciones que ven como una reliquia del pasado esas actitudes, los artistas de distintas disciplinas que han decidido pararse y elaborar sus textos, sus obras con otra mirada: saliendo del armario, llorando en público, confesando lo que sienten abiertamente, componiendo para conectar con lo sentimental…