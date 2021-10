Himar González cuenta el problema de salud que padece tras estar junto al volcán en La Palma

“Inflamación de caballo en vías respiratorias por todo lo que he inhalado, a pesar de no haberme quitado ni un minuto la mascarilla”, ha afirmado junto a una imagen de seis cajas de medicamentos y un termómetro.

View this post on Instagram

En junio de este año, González, de 44 años, habló de la enfermedad que estuvo a punto de costarle la vida . En diciembre de 2020 alarmó a sus seguidores con una foto de ella ingresada en el hospital, pero hasta medio año más tarde no contó qué le había pasado.

“Han sido 8 días muy intensos. Como meteoróloga, como canaria, nunca pensé que me tocara vivir algo así. Pero, sin duda, de todo esto, me quedo con su gente y la lección de lucha que nos han dado... admirable”, escribió esta semana en su perfil junto a varias fotografías de sus conexiones para Antena 3.

View this post on Instagram

Se trató de una septicemia, “una infección que una vez que pasa a la sangre es muy peligrosa porque en 48 horas, aproximadamente, ya te despides de este mundo. Además, estábamos en una época un poco fastidiada, era la segunda ola, era aconsejable no acudir a urgencias porque todavía la situación no estaba muy bien”, relató.

“La septicemia al final te afecta a todos los órganos y te paraliza. Me dijeron que 24 horas más tarde y no podría haber hecho nada por mí”. Tuvo que estar 11 días ingresada y le dejó secuelas: “Casi me quedo calva. Recuerdo a mi peluquero de Antena 3 quedarse con mechones enteros de pelo en la mano”.