8 historias para alegrarse de la Lotería de Navidad, aunque no te haya tocado

¡Miiil eurooos! El soniquete de la Lotería de Navidad ha resonado en multitud de hogares españoles este miércoles, como cada 22 de diciembre. Muchos a los que no les ha tocado habrán apelado a la salud, aunque este año no se ha estilado tanto como antaño por la variante ómicron del coronavirus.

Sin embargo, los 2.408 millones de euros repartidos han dejado premiados en prácticamente todo el territorio nacional. Detrás de esas personas, que hoy no podían contener su emoción, hay en muchos casos historias que sacarán una sonrisa en aquellos que digan que son afortunados en el amor y no en el juego.

1. El lotero que jugó a esconder décimos a sus vecinos

A mediados de diciembre saltaba la noticia. Un lotero almeriense había escondido 20 décimos por la localidad como regalo a sus vecinos del barrio . La iniciativa levantó pasiones y tanto habitantes de la zona como gente de fuera se trasladaron allí para buscar sobres rojos entre el mobiliario urbano. Este miércoles, la suerte se la ha devuelto y ha repartido 8,5 millones de euros, aunque el número escondido no ha sido finalmente el afortunado.

2. Primera vez que juega y se lleva el Gordo

Para él y su familia, este premio cae como agua de mayo, ya que ha contado a TVE que no ha sido un buen año para ellos. “Es la primera vez que jugábamos”, ha detallado visiblemente sorprendido. “No te imaginas que un día te vas a levantar por la mañana y te vas a encontrar esto”, ha añadido.

“Este año no ha sido bueno y vamos a ayudar a mis padres y mis suegros. Menos mi madre, mis suegros no tienen ingresos. Si con mi sueldo que es poco ya no sabía qué hacer, ahora con tanto dinero, menos”, ha contado el joven. A nivel personal, Aarón iba a obsequiar a Ainhoa con su propio premio, ya que ha confesado a TVE que se iba a lanzar a pedirle matrimonio.