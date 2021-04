Entrevista con Hugo Silva, actor de 'La cocinera de Castamar' y 'Nasdrovia'

Parecía que no iba a trabajar nada, sabía que tenía que hacer la segunda temporada de Nasdrovia, pero cuando empezó la pandemia y el confinamiento, me pilló en México y, además, el cierre de los colegios. Yo estaba allí de vacaciones, y cuando volví, de lo que se hablaba era que no se iba a trabajar hasta enero de 2021.

Veía muy valiente empezar una producción tan grande, y muy complicado: que si tienes un positivo, que si paras… El caso es que ha sido una aventura, sobre todo porque el equipo de dirección, que es el que planifica los rodajes, tenía un montón de planes paralelos. Yo no sabía cuándo iba a trabajar, sabía que trabajaba, pero no sabía cuándo. Pero la serie ha salido adelante con todos los protocolos y con todas las medidas y, la verdad, ha sido un año muy bueno. He enlazado un trabajo con otro y ha sido mejor de lo que yo esperaba. Tenía asumido que no se iba a hacer nada y por otro lado pensaba, pues si no se puede, no se puede, y he visto que ha habido mucha gente que ha luchado y ha buscado la forma.