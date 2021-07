Ibai Llanos da una lección con su respuesta al 'tiktoker' que confesó no usar condón en el sexo

El creador de contenido Ibai Llanos se ha mojado en la polémica que rodea al tiktoker Naim Darrechi, con 26 millones de seguidores, en una entrevista con el youtuber Mostopapi. El joven confesó que le cuesta usar el condón en las relaciones sexuales.

“Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: ‘Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre’. Sin ningún tipo de problema. Y nunca ha pasado nada. Estoy empezando a pensar que tengo un problema”, dijo Darrechi.

A continuación, el entrevistador le preguntó si no le decían nada. “Sí, pero bueno. Yo les digo que tranquilas que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos. Y ya está. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero es que yo creo que no llega, que aquí algo que no...”, reconoció el tiktoker.