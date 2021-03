Iglesias dejará su acta de diputado antes de dimitir como vicepresidente

Noviembre de 2015. Los líderes de Ciudadanos, PSOE y Podemos debaten antes de las elecciones del 20 de dicembre. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no paran de afearse el uno al otro para conseguir ser el líder de la izquierda.

4 de marzo de 2016. El tono entre Iglesias y Sánchez se endurece durante ese intento de investidura con el apoyo de Rivera. A partir de ese día, Sánchez no perdona que Iglesias votara en contra del gobierno con Rivera.

30 de marzo de 2016. No tiran la toalla y siguen intentando llegar a un pacto. Pablo le regala a Pedro el libro "Historia del Baloncesto en España" con una dedicatoria que ponía: "Es bueno empezar por lo que nos une. Un abrazo. Pablo Iglesias".

Con la repetición electoral en junio de 2016, Sánchez endurece su discurso ante un Iglesias que parecía que iba a hacerle el sorpasso (que no ocurrió).

27 de junio de 2017. Una vez reelegido Sánchez como líder de su partido y después de reconocer que se arrepintió de no llegar a un acuerdo con Podemos, los líderes se reencuentran y liman asperezas.

28 de abril de 2019. Pedro Sánchez gana las elecciones y la militancia que va a la sede del PSOE a celebrarlo le grita "Con Rivera no".

23 de julio de 2019. La relación entre los dos partidos parece que se rompe del todo después de no llegar a un acuerdo de gobierno. Iglesias no acepta los ministerios que le ofrece Sánchez. La investidura no sale adelante.