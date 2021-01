Iglesias se ratifica sobre Puigdemont y los republicanos y el PSOE dice que estos no "quebrantaron" la ley

Pablo Iglesias no se mueve de sus palabras. El vicepresidente segundo del Gobierno ha insistido en equiparar la situación de los exiliados republicanos con la del expresidente catalán, Carles Puigdemont y desde el Gobierno le contestan que los republicanos defendieron la legalidad, mientras que “otros la quebrantan”, en palabras de la portavoz María Jesús Montero.

El líder de Unidas Podemos ha admitido un matiz a lo dicho el domingo en Salvados, considerar que los “contextos históricos” que motivaron el exilio republicano español y la marcha de Puigdemont son diferentes. En cambio, no ha querido entrar a las críticas de formaciones de izquierda y asociaciones de Memoria Histórica creadas por familiares de republicanos exiliados en la Guerra Civil y la dictadura.

Iglesias ha centrado su contestación en la actitud de las fuerzas de “derecha” y “extrema derecha”, apuntando que las da por buenas si van a servir para que partidos como el PP, o incluso Vox, vayan a respaldar la reforma de la Ley de Memoria Histórica que está tramitando el Gobierno de coalición, ha enfatizado.

Respecto a sus palabras sobre Puigdemont, al que considera exiliado por defender sus ideas, el vicepresidente segundo ha marcado “con toda claridad que no me voy a sumar a la criminalización del independentismo, ni el vasco ni el catalán”. No lo hará “por fuertes que sean los poderes económicos y mediáticos” que tenga detrás el “coro” que criminaliza “a alguien por sus ideas”.