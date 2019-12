Iluminados por Navidad

Tiago_Garcia via Getty Images

Tiago_Garcia via Getty Images

Siempre que pienso en la palabra luces pienso en la razón ilustrada, esa que tan misógina dejó sin iluminar a la mitad femenina de la humanidad. La luz es para mí sinónimo de ventana que se abre, de amanecer cargado de promesas. Así se llamaba mi tía favorita, tan empeñada siempre en disfrutar de los placeres de la vida. Ella, aunque hace ya años que voló hacia el mar de Nerja, me sigue iluminando con su varita de hada medio bruja. A su lado siempre fui y soy una polilla curiosa. Y es que hay personas que son como bombillas: se enroscan girando en nuestros días y hacen que nuestra casa carezca de sombras. Nos ayudan a ser únicos e irrepetibles. Las luces son justo lo contrario a la negación de nuestra individualidad. Gracias a ellas podemos construirnos como seres autónomos, sensiblemente inteligentes y siempre a la deriva que supone no creerse del todo los cuentos con que pretenden seducirnos los encantadores de serpientes.

Nada de esa energía esperanzada encuentro en las luces navideñas. Cuando camino en estos días por las calles de mi ciudad, siento que la iluminación invasora me hiere, me pone trabas en los pies, me convierte en un número más de la cantidad que será expresión del éxito de una política local consistente en convertir el espacio común en una suerte de parque temático. Todo es espectáculo. Ya lo advirtió hace unos años Vargas Llosa y lo acaba de confirmar en Máster Chef. Todo se puede convertir en producto capaz de seducirnos y generar deseos: de consumir, de poseer, de acumular. La falsa felicidad contenida en bolsas de plástico e iluminada por un cielo artificial de colores. La comunidad reducida al rebaño que pastorean los alcaldes que compiten como niños en el recreo. Lo colectivo transfigurado en identidad domesticada.