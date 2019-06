Imbroda (PP) se encara con De Castro (Cs) tras perder la presidencia de Melilla

Tensión en Melilla durante la constitución de la Asamblea de Melilla, donde el único diputado de Ciudadanos, Eduardo de Castro González, se ha convertido en el nuevo presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en sustitución de Juan José Imbroda del Partido Popular, que llevaba en el cargo desde julio de 2000.

De Castro ha logrado los votos de 13 diputados (Coalición por Melilla 8, PSOE 4 y Cs 1) frente a los 12 obtenidos por Imbroda (10 PP y 2 Vox).

Tras proclamarse el resultado, De Castro e Imbroda tuvieron un encontronazo cuando se cruzaron, se dieran una palmada en la espalda e Imbroda se girara visiblemente airado y se encarara con el nuevo presidente melillense. (Puedes verlo en el vídeo de arriba, a partir del minuto 35:00).

En el transcurso del pleno de la sesión de investidura de la Asamblea de Melilla, el parlamentario del partido de Albert Rivera ha dado la sorpresa porque si bien este pasado jueves había anunciado que iba a abstenerse después de no llegar a un acuerdo con el PP, al no aceptar sus condiciones de que Imbroda renunciara a su acta de diputado por “regeneración” y no integrar a Vox en un futuro gobierno, finalmente Eduardo de Castro ha presentado candidatura a la Presidencia.