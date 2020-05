Se mire por donde se mire, no tiene sentido pedir test masivos para toda la población

Hay tantos factores que explican por qué sería imposible hacer test a toda la población que los expertos no saben muy bien por dónde empezar cuando se les pregunta. Los dos inmunólogos consultados por El HuffPost comienzan por lo básico: existen dos tipos de pruebas —PCR y test serológicos o de anticuerpos— que miden valores distintos, y aún no se sabe muy bien qué pide la gente cuando pide “test masivos”. ¿PCR para saber si hay presencia del virus en un preciso instante, sabiendo que un resultado negativo no impide a la persona contagiarse al salir del médico? ¿Test de anticuerpos, que son menos precisos y sólo dan resultados fiables a las dos o tres semanas de que la persona haya mostrado síntomas, es decir, cuando ya ha tenido ocasión de contagiar a otras muchas personas?

De este modo, a una persona que ha tenido la infección le pueden decir que no ha generado defensas, “cuando lo que pasa en realidad es que se ha probado con un reactivo que no es lo bastante sensible”, advierte. Y aún hay más: un paciente puede dar negativo en el test de anticuerpos si se le realiza la prueba demasiado pronto, ya que, en una respuesta inmunitaria normal, “los anticuerpos son detectables a partir de la segunda o tercera semana tras el inicio de síntomas”, no antes.

Pero aunque hubiera test fiables para todos, surgen varias cuestiones. “¿Cuántos test encargaríamos? ¿50 millones, uno para cada español? Teniendo en cuenta que el 95% daría negativo, y que podría infectarse más adelante, habría que repetirles el test. ¿Cada cuánto tiempo? ¿A la semana siguiente? ¿Dentro de un mes? ¿Compramos mil millones de test y vamos haciéndoselos a todos los españoles?”, plantea David Bernardo. “La realidad es que, hoy por hoy, no es logística ni económicamente posible”.

“Si alguien dentro de un mes consigue desarrollar un test que por un euro y en media hora te dice si tienes ARN del virus en tu cuerpo, entonces quizás sí compensa pedir ‘test para todos’”, prosigue el experto. “Cada semana, o cada día, nos podríamos hacer la prueba para detectar rápido quién tiene carga viral, pero este no es el caso ahora”, resume.

... pero Wuhan dice que puede

Ambos expertos están al tanto de que la ciudad china de Wuhan, considerada epicentro de la epidemia, anunció hace unos días que pretende hacer pruebas a sus 11 millones de habitantes, pero ninguno de los dos tiene muy claro el procedimiento, teniendo en cuenta los escasos detalles que han dado las autoridades chinas. “No han especificado qué tipo de test, ni si va a ser una única prueba, ni durante cuánto tiempo”, señala Bernardo.

“No tenemos mucha información sobre este tema”, reconoce Martínez. “A veces no se sabe muy bien la fiabilidad de estas noticias… pero si tienen muchísimo dinero y un test muy fiable y quieren hacerlo, adelante”, sostiene. En cualquier caso, la experta está convencida de que “no tiene sentido extrapolar esto a España”.

Cuestionable (como poco), desde el punto de vista ético

A todos estos factores se suma el debate ético. “Hay quien ya anuncia que tiene anticuerpos, que está inmunizado, como valor de cara a una empresa”, apunta David Bernardo, que enseguida alerta de que esta práctica “puede dar lugar a una discriminación muy peligrosa”. “Es una aberración biológica”, lamenta.

Bernardo no comparte en absoluto la idea de que ‘si el Gobierno no tiene la logística para hacer los test debería hacerlos la empresa’. “Esto no puede quedar en manos de las empresas, que podrían contratar o despedir en función de si has pasado o no el virus, de si estás o no inmunizado”, explica. “Los test tienen que ir por el sistema público de salud, no por las empresas”, defiende. “Ahí se cruza una barrera ético-legal-sanitaria que habría que discutir en profundidad”.

¿Cuál es la solución, entonces?

La Sociedad Española de Inmunología descarta rotundamente la idea de hacer test masivos a toda la población, y en su lugar propone otras alternativas más útiles y factibles. “Sólo tendría sentido defender la idea de test masivos si se refiere a colectivos muy determinados que se consideren de riesgo por estar en contacto con muchas personas”, señala Eva Martínez. “Quizás serían adecuados para los conductores, los manipuladores de alimentos, los trabajadores de residencias, o en la hostelería”, enumera.