Sánchez y Feijóo, reequilibrio de fuerzas

Nadie lo habría presagiado hace apenas unos días. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hacen balance este lunes del curso político. El primero llega muy tocado por la corrupción, pero ha logrado ganar algo de oxígeno político. Está “fuerte” para afrontar lo que le espera. El segundo tiene todas las encuestas a su favor, pero dos polémicas de última hora, las de Cristóbal Montoro y Noelia Núñez, han dado al traste con su estrategia y, por primera vez en mucho tiempo, el PP se ha visto obligado a ponerse a la defensiva.

Así, una vez más, a Sánchez le ha servido eso de resistir, de aguantar el chaparrón, cuando prácticamente todo el mundo en el PSOE no veía salida a la crisis. Sopesó tirar la toalla tras la caída en desgracia de Santos Cerdán, hoy en prisión, pero acabó poniéndose la coraza con el único objetivo de ir superando un día tras otro.

El presidente no lo tiene fácil. Su equipo es consciente de que lo que les espera a partir de septiembre es un campo de minas. “Estamos en manos de la UCO”, conceden, tal y como publicó El HuffPost. Pero, pese a todo, Sánchez no cree que la legislatura vaya a colapsar, incluso aunque no sea capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. “Desde el punto de vista económico y de empleo, España está en una situación excepcional”, sacó pecho en una charla con periodistas en su reciente gira por América Latina.

Si no hay Presupuestos tampoco es el fin del mundo, vienen a decir en el Gobierno. Su plan ahora es resistir e intentar que todo lo que llegue al Congreso sea aprobado por sus socios parlamentarios, cada vez más díscolos, como se comprobó en el último pleno escoba del miércoles. “Hay que sudar la camiseta, pelear cada balón y tratar de ganar cada partido”, dijo Sánchez en la citada conversación informal, tal y como recoge EFE. Y la prioridad ahora es reactivar la agenda social, como le aprieta con insistencia Yolanda Díaz, la vicepresidenta de Sumar.

El problema para Sánchez es que ha perdido el control de los tiempos políticos, ahora en manos de la Justicia. En el PSOE admiten en privado que la implicación de nuevos cargos relevantes en la trama corrupta sería un golpe durísimo que daría al traste con la operación de resistencia que protagoniza el presidente. Los más señalados internamente son Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, aunque ambos niegan de forma rotunda su implicación en presuntas irregularidades. El presidente no quiso mojarse sobre si habrá crisis de Gobierno en septiembre u octubre, una opción que cada día que pasa gana más enteros en las filas socialistas.

“Yo estoy bien, fuerte. Me ha dado tiempo a poner en valor las cosas y hacer un balance de lo que hemos logrado”, se confesó el jefe del Ejecutivo sin cámaras grabando. Y añadió: “Julio ha sido mejor que junio, estoy con las pilas cargadas”. Y con ese ánimo encara la última semana del curso y su balance público ante los medios de comunicación, a la espera de lo que la Justicia dirima próximamente.

Para Feijóo, la legislatura “nació muerta” y Sánchez vive “en una agonía que se agravará” a partir de septiembre. “Da igual lo que diga o lo que haga, la corrupción le acabará sepultando”, diagnostican en su entorno. El jefe de la oposición también hará balance el lunes, pero no ante la prensa -eso podría ocurrir el martes o el miércoles- sino ante la plana mayor de su formación. Se trata del primer Comité Ejecutivo del partido tras el congreso nacional, en el que a priori se tendrían que formalizar los nombramientos en los segundos escalones. Esto es, los equipos de los vicesecretarios.

El caso de Núñez, que dimitió tras reconocer que mintió sobre sus estudios, ha dado al traste con los planes de Feijóo. Para empezar, en Génova evitan aclarar si el puesto al frente de la vicesecretaría de Movilización y Reto Digital será ocupado o no, y cuándo. “A priori, tendría sentido que se abordasen los segundos niveles”, es lo más que confirman las fuentes consultadas.

Además, algunos barones mantienen sus dudas con respecto a Alberto Nadal, elegido vicesecretario de Economía por Feijóo y que en teoría asumirá ya al 100% sus funciones en septiembre. De momento, ha estado asesorando al líder nacional pero sin exposición pública de ningún tipo. “El fantasma”, ironizaba un cargo de Génova. “Se puede dar el caso de que conozcamos a la gente de su equipo antes que a él”.

De fondo, su vinculación con Cristóbal Montoro en época de Mariano Rajoy, y que ahora pone en alerta a un sector del PP. Esperanza Aguirre llegó a emplazar a Feijóo a que mantuviera una conversación en ese sentido con Nadal, extremo que parece ya ha ocurrido. “Nadal ni estaba, ni tenía ninguna responsabilidad en los hechos que se investigan. Si tuviese conmigo a alguna persona sospechosa de algo y que la explicación no me convence, dejaría trabajar con él”, en palabras del propio Feijóo.

Estos dos casos, el de Núñez y el de Montoro, ha obligado a cambiar la estrategia en Génova. “No han sido días fáciles… lo de Noelia ha sido especialmente doloroso. Una persona trabajadora, que lo tenía todo para triunfar”, reconocen en la sede nacional. Un nuevo listón ético que permitió a los populares atacar a los cargos del PSOE que también han mentido sobre sus estudios, pero que ha puesto muy nerviosos a algunos en sus filas, revisando sus licenciaturas o másteres.

Para la mayoría de presidentes autonómicos consultados por El HuffPost, lo que hay que hacer es “evitar enredos” y volver a situar el foco en Sánchez. “Hay que reconducir el debate y situarlo en la legislatura fallida, en la corrupción y en las mentiras del Gobierno”, según un barón con mando en plaza. “No debemos ser la noticia cuando hay un secretario de Organización del PSOE en prisión provisional”, en palabras de otro colega autonómico. Precisamente, el discurso de Feijóo ante el Comité Ejecutivo irá en esa línea.

El temor para los populares es que, al final, sea Vox el beneficiado del ruido de los últimos días, también a raíz de los disturbios vividos en Torre Pacheco, Murcia. “Tenemos que regresar a la clausura del congreso nacional”. Entonces, la euforia se palpaba como nunca en el PP. Ahora, más de uno mira el calendario para que, de una vez, llegue el momento de las vacaciones. Por si acaso, Feijóo dejará un retén de guardia en Génova. “Nadie sabe lo que depararán los tribunales”.