Koldo García contaba con dos ayudantes para espiar y conocer movimientos internos del PSOE

El exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García contaba con dos colaboradores para espiar y grabar de forma encubierta a personas del entorno del PSOE y conocer los movimientos internos dentro del partido. 'EFE' ha tenido acceso este sábado a un audio en el que un hombre y una mujer le dan detalles de la conversación mantenida durante 55 minutos por dos personas ligadas al PSOE durante una comida en un restaurante.

Los ayudantes aluden a estas dos personas solo por sus nombres de pila, Javier y Guzmán, y, tras insistir en que no podían escuchar bien lo que hablaban por el ruido que había en el establecimiento, le cuentan a Koldo García fragmentos inconexos de la charla entre ambos.

Animados por el exasesor ministerial para que le cuenten cualquier detalle que recuerden, los colaboradores aseguran que estaban criticando a "Santi y María", especialmente a esta última, y que "desde el principio se había hecho todo mal en la agrupación de Pamplona".

También hablaron de "un tal Patxi", con el que Javier, "el de las gafas", iba a hablar próximamente, así como de alguien llamado "Jorge", del que decían que parecía un "abuelo" y "qué pintas lleva". En un momento de la grabación, Koldo García les pregunta si durante la comida salió el nombre de Eduardo Madina, rival de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, a lo que contestaron que no.

Le cuentan además que Javier tenía previsto ir a Madrid al Comité Federal y que Guzmán contaba con cierto material con el que podría "tumbar a todos" y que iba a enviárselo por correo a "Susana", a lo que Javier le aconseja que lo haga a través de la cuenta personal de ella.

En un momento se habla de dinero, "400 o 40", apuntan sin precisar más los espías, que insisten en las dificultades que tenían para seguir la conversación cuando Koldo García les pregunta si ese dinero estaba relacionado con Andalucía, el País Vasco, Navarra o Aragón. Tampoco sabían a quiénes se referían los comensales cuando varias veces hablaron de una relación de "cuñadas", así como de diversos "currículums".

Ante el pesar de sus colaboradores por no poder darle más detalles, Koldo García les dice que no se preocupen que "ya entenderá Santi lo que es". En el audio se puede escuchar finalmente al exasesor hablar por teléfono contándole a su interlocutor un resumen de lo que le han trasladado sus ayudantes y de que "todo está grabado, pero no se entiende".