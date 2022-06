Inma Cuesta, en el Orgullo: "Por todas las veces que guardé silencio y pensé que no me escondía"

Jesus Briones / GTRES La actriz Inma Cuesta.

Si hace unos días la cantante María del Monte hizo la primera referencia pública a su orientación sexual en el pregón que dio en el Orgullo de Sevilla, ahora han sido otras artistas, la actriz Inma Cuesta y la cantante Vanesa Martín las que han hablado abiertamente sobre ello en sendas publicaciones de Instagram por el Día Internacional del Orgullo.

Cuesta, que el año pasado sorprendió con una declaración de amor a su novia, y hasta este mayo no se sabía que tiene una hija de dos años, ha reflexionado ahora sobre las veces en las que ha guardado silencio.

“Por todas las veces que me negaron y miré para otro lado, negándome yo también. ‘¿A quien se lo has dicho?’, ‘Quien sabe lo nuestro?’, ’Es mi amiga… ’

La vida de puertas para dentro, para no molestar y para que nadie sienta vergüenza al que dirán. ’Ten cuidado, tampoco hace falta que todo el mundo sepa lo tuyo”, ha escrito la actriz, que siempre se ha mostrado bastante hermética sobre su vida personal.

Cuesta, de 42 años, ha lamentado que creció sin referentes y la soledad que sintió en su adolescencia. “En estos tiempos tan raros en los que los discursos de odio quieren arrebatarnos nuestros derechos, visibilizarnos y alzar la voz nos hace más fuertes creando un sentido de unión y comunidad”, ha añadido.

La intérprete de La Novia ha recalcado que el Orgullo sigue siendo necesario: “Aquí estaremos nosotrøs y nuestrøs hijøs para seguir defendiendo un mundo más diverso y más justo para todøs”.

Su mensaje ha recibido innumerables muestras de cariño, igual que el de la cantante Vanesa Martín. “A lo largo de mi vida he ido tirando capas y copas de prejuicios y voy descubriéndome y descubriendo-te (a quien haya sido). En mi cabeza conviven a veces también un ejército de dudas y ganas, un ejército valiente pero con recovecos”, comienza su texto.

“Quiero que me duelan las rodillas de querer, sin importarme a quiñen. Amar hasta que se me salgan los latidos por el cuello, ponerme nerviosa, no dar por hecho nada ni a nadie, sorprender y que me sorprendan y dejarme ir”, desea.

“Arrugaría en un papel todas las leyes de moralidad que nos frenan y nos coartan y las lanzaría al fuego”, señala la cantante.

De manera muy poética, Martín concluye así: “Porque no me importe mirar a los ojos a una mujer y besarla con sed y malicia. Porque es tan difícil conseguir la verdad, y hay tanta gente atrapada en relaciones laxas, que cuando he conseguido amar desde ahí la muerdo hasta el final. Hasta agotarnos de deseo y luces. Hasta que llega el momento de partir”.

