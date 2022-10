'Inmaculada Aguirre': la 'dama de hierro' madrileña sortea el banquillo una vez más

El Tamayazo

Espionaje

La Audiencia Provincial abrió diligencias por malversación de caudales públicos pero más adelante un juzgado sobreseyó el caso, al considerar que no podía comprobarse si habían usado o no medios públicos para los seguimientos. En 2019 volvió a reactivarse la investigación. En una breve comparecencia, de 20 minutos, y contestando con frases cortas cuando no con monosílabos, Esperanza Aguirre dijo no saber nada sobre dichas acusaciones de espionaje.