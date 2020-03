Instrucciones para diseñar el menú de confinamiento

Tatiana Sydorenko via Getty Images

Gran cantidad de grasa y azúcar, además de bombas calóricas, es en lo que se resumen los menús infantiles de la mayoría de establecimientos de comida rápida en todo el mundo. Lo peor es que en ocasiones las webs los anuncian como equilibrados y saludables. Para todo aquel que nos quiera oír: no son menús saludables.

Una medida contradictoria que atenta contra la salud infantil

No se me ocurre ninguna razón alimentaria por la que quienes son los responsables de cuidarnos a todos atenten de esta forma tan evidente contra la salud de los niños con menos recursos. Este confinamiento impuesto por las autoridades españolas con la intención de preservar nuestra salud no puede provocar mala salud. Es contradictorio. Ahora es más importante que nunca que todos, niños y mayores, tratemos de alimentarnos bien.