Ione Belarra (Podemos) define al PSOE como "partido de la guerra"

Europa Press News via Getty Images

De hecho, Belarra ha remarcado que no se está haciendo todo lo posible: ”¿Qué hacen dos delegaciones, una ucraniana y otra rusa, negociando solos sin supervisión de Naciones Unidas y sin supervisión de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) que permita sacar a la gente de Ucrania? No hay derecho a que los intereses económicos que están detrás de las guerras no dejen trabajar a la diplomacia”.