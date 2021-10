Ir a terapia es cuidarse

Un psicólogo no es un amigo, no es un familiar, no es alguien a quien tenemos que agradar. Un psicólogo es un entrenador, un entrenador de vida. Un preparador especialista que va ayudarte en tu situación concreta y única.

La vida nos da momentos buenos y momentos malos (¡y qué malos en muchas ocasiones!), como por ejemplo una separación no deseada, una pérdida de un ser querido, una situación estresante familiar, tener sentimientos profundos de soledad y vacío, preocuparse constantemente por el futuro y un largo etc.

Cuidar nuestra salud conlleva cuidar nuestra salud mental. Si no nos encontramos bien emocionalmente no vamos a estar bien en nuestras demás áreas de la vida, por eso es muy importante preparar nuestra mente.

El trabajo terapéutico es de equipo, de dos. En él, se establece un vínculo de confianza, sin prejuicios, donde hay que ser sincero y estar cómodo (si no lo estás no pasa nada, coméntaselo con total transparencia y si aun así sigues estando incómodo, permítete no continuar y buscar otro profesional, no hay que obligarse a seguir si vemos que no avanzamos con ese psicoterapeuta).