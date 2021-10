Irene Montero se pone seria y da donde más duele a un senador de Cs que criticó a su ministerio

Pero más allá de dar por reproducida la pregunta, el parlamentario ‘naranja’ ha cargado contra los ‘morados’, calificándoles como “agencia de colocación con dineros públicos de políticos condenados”. “Colocar a los amigos puede ser legal, pero no deja de ser corrupción. Esto lo dijo usted y yo estoy de acuerdo, pero ¿si esos amigos están imputados cómo lo podemos llamar? Qué rápido han decepcionado ustedes a los indignados del 15-M”, ha inquirido.

De Isabel Serra ha comenzado destacando que tiene “32 años y lleva más de 15 de militancia, con una licenciatura, un master y dos idiomas”. Sobre Celia Mayer ha puesto en valor que es “funcionaria nivel A1 (el más alto que hay, tiene una licenciatura y dos posgrados, una beca del CSIC y tres idiomas”. Y por último, en relación a Carlos Sánchez Mato ha pormenorizado su experiencia y formación, con “dos licenciaturas y un master, años como profesor de Economía Aplicada en la Complutense, tres idiomas y haber sido presidente de 18 organismos públicos, con 30 años, un mes y 17 días cotizados a la Seguridad Social”.

“Y todos ellos son personas íntegras y buenas personas, lo cual es muy importante para hacer política en favor del interés general”, ha rematado en relación a su equipo.

En ese punto, Montero se ha puesto más seria al dirigirse a su interlocutor: “Si usted no es capaz de distinguir entre un corrupto y quienes persiguen la corrupción pese a ser perseguidos por ello, si usted no distingue entre un corrupto y una defensora de los derechos humanos, igual el problema lo tiene usted y es que su partido no es Ciudadanos, es el Partido Popular, así que mucho ánimo senador”.