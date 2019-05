Irene Villa critica en 'Cena con mamá' la politización de las víctimas del terrorismo

Pero Villa también recordó un episodio que en su día fue muy criticado y que, años después de sufrir la violencia del terrorismo, le obligó a marcharse del país.

Villa lamentó el intento del Partido Popular de apropiarse de la lucha de las víctimas del terrorismo y habló de las consecuencias que tuvo aquello para ella.

“Hubo una época que las víctimas del terrorismo teníamos una lucha: memoria, dignidad y justicia”, explicó Villa a Carlos Maldonado y Guillén Cuervo: ”Y había un partido importante, el PP, que se sumaba a nuestras manifestaciones. Y parecía que éramos todos del PP. Y yo decía: ’¡Pero si yo no tengo nada que ver con la política!”.

Villa reconoció que por aquello se llegó a ir de España una temporada: “Porque ya no me sentía tan querida como siempre. De repente la gente se pensó que yo estaba politizada y me decían: ’Con lo que te queríamos y ahora como eres de tal partido...”.