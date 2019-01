La vida de Irene Villa cambió radicalmente un trágico 17 de octubre de 1991, cuando la banda terrorista ETA hizo explotar una bomba lapa en el coche de su madre, María Jesús González, mientras viajaban ambas. Las consecuencias del atentado fueron la mutilación de una pierna y un brazo en el caso de la madre y de las dos piernas y tres dedos en el de la hija.

Este jueves, en el programa Dónde estabas entonces, que presenta Ana Pastor en La Sexta, la víctima de ETA confesó cómo fue el primer pensamiento de su padre: "Deseó que no sobreviviera porque pensó que iba a ser un niña desgraciada y que iba a tener una vida terrible y terrorífica. Él prefirió sufrir él lo peor de esta vida que es que te maten a tu hija antes de verme a mí sufrir, pero menos mal que los médicos trabajaron y operaron. Así que aquí estoy".

Irene Villa también valoró como fundamental las ayudas y las visitas que tuvo, especialmente cuando otras víctimas de ETA y personas amputadas decidieron ir a verla: "He tenido mucha gente animándome y dándome muchísimos ánimos. Lo que más me ayudó fue la gente amputada que vino a verme, porque yo pensaba que era la única que no tenía piernas en el mundo".

De todas, la entrevistada recordó con especial cariño la de Alberto Muñagorri, que llegó con su prótesis siendo también muy jovencito y la de "una chica que perdió las dos piernas por debajo de la rodilla y vino en zapatillas y en el metro". Eso le sirvió para decirle a su padre que "iba a poder andar e ir en el metro".

Además, otro punto clave en su tratamiento fue una conversación que mantuvo con su madre, también afectada en el atentado. "La conversación vital fue la que tuve con mi madre, que me dijo que tenía que elegir entre sufrir, maldecir y odiar o elegir que mi vida empezaba hoy", le reveló.

