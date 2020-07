Isa Pantoja se sincera sobre el episodio más duro de su vida: "Empecé a sangrar de los nervios"

"Lo más heavy que me ha pasado nunca", Isa Pantoja se sincera sobre la angustia que pasó cuando se puso en peligro su embarazo #ExclusivaLecturas https://t.co/W3xIqMZkqW

“Cuando me quedé embarazada con 17 años, en Sálvame, empezaron con la cuenta atrás de 57 días hasta que cumpliera la mayoría de edad y pudiesen decir mi nombre”, detalla en la entrevista.

El ‘evento’ coincidió con el embarazo de su hijo, por lo que cuando fue mayor de edad, el tema de su relación con Alberto Isla también entró en el canedelero mediático. “Iban descartando chicas en la quiniela de la hija de famosa embarazada, cada vez estaba más acorralada. Lo pasé súper mal”, señala.

Ese estrés desembocó en problemas de salud durante el embarazo, que se convirtió de riesgo. “Tuve que ir a urgencias, empecé a sangrar de los nervios. Tuve que estar un mes en reposo. Mi embarazo era de riesgo por el estrés”, añade.

La joven, que ahora tiene 24 años, señala que su madre siempre ha querido apartarla de los medios de comunicación. “Mi madre siempre me ha querido proteger, no me ha sacado desde que tengo 7 años. Si hubiéramos sido listas, hubiéramos hecho un reportaje”, señala.