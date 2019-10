Isa Serra (Unidas Podemos) sobre la dimisión de su hermana Clara de Más Madrid: "Seguirá peleando con valentía"

Los cargos de Más País y Más Madrid han mostrado este lunes su respeto por la dimisión de su diputada autonómica Clara Serra, una decisión que han lamentado la portavoz autonómica de Unidas Podemos Isa Serra, hermana de la parlamentaria, y desde Izquierda Unida.

Serra, que fue número dos de Íñigo Errejón en su candidatura a la Comunidad de Madrid ha anunciado su renuncia al acta de diputada a través de sus redes sociales, donde ha explicado que no comparte la decisión de presentar lista en Barcelona y ha cargado contra la cultura del ‘enemigo interno’ y los ‘hiperliderazgos’.

Una postura que no comparte la coportavoz de Más Madrid en la capital. Rita Maestre ha señalado en Twitter que lamenta “muchísimo” la decisión, aunque, ha afirmado, no comparte los motivos; “pero eso no importa ahora: Clara Serra es una militante feminista como pocas y una diputada extraordinaria. Intentaremos hacerlo mejor. Y nos seguiremos viendo. Un abrazo”, ha agregado la concejala madrileña.