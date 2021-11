Isabel, la primate

Que no, que las entrevistas que pretenden humanizar a los políticos en verdad los animalizan. Que lo más radicalmente humano que existe, lo más exclusivamente humano, el colmo de la humanidad en su expresión más específica, es crear imperios, tener dudas morales, descubrir la ley de la gravedad universal, escribir El Quijote, debatir dónde construir un nuevo hospital público, declarar la guerra, dar la vida por una causa abstracta, aprobar leyes. Eso sí que es algo tan humano que algo más humano no puede ser pensado. Lo que uno prefiere tomar para desayunar, lo que se siente al cruzarse en un bar con un ex, incluso una sorprendente capacidad para reconocer canciones del pop español de los 80 oyendo tan sólo unos pocos segundos, es el lado menos humano de una persona, aquél al que le podemos encontrar más semejanzas entre otros animales.