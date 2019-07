Isabel Pantoja abandona 'Supervivientes' por un "trastorno alimenticio"

Esta descompensación, ha explicado González, se ha producido por un “trastorno alimenticio”, provocado por las “tremendas carencias” que se sufren en este tipo de programas de supervivencia.

“A lo largo de tu estancia has estado sometida a unas directrices para garantizar tu salud. Lamentablemente, la necesidad de un estricto control de la alimentación y el nuevo tratamiento hacen incompatibles tu continuidad en el concurso”, detalló González. “Siento decir que debes abandonar para ser tratada en España”, añadió.

Según la recomendación de los doctores, el equipo ha tenido que tomar la decisión de sacarla de la isla porque problemas de salud son “incompatibles” con su aventura en Honduras.

En las próximas horas, Isabel Pantoja regresará a España para ser sometida a un tratamiento específico que ayude a regular los reseñados problemas de alimentación.

La tonadillera recibió la noticia entre lágrimas. “Lo siento de corazón”, dijo a la audiencia. “Quiero tranquilizar a mi familia, me encuentro mejor y estoy muy bien cuidada. Pero me siento triste por las dos cosas: primero por estar mal físicamente y segundo, porque me da muchísima pena por lo que ha pasado en estos meses y lo que he luchado”.

Después de que González le preguntase si querría volver al concurso tras tratarse le dijo: “Yo sí tengo fuerzas para volver. Me encantaría hacerlo, por no defraudar ni a mi familia, ni a nadie, ni a mí misma. Pero no depende de mí”.

Puedes ver el momento aquí.

Debido a este abandono obligado, las nominaciones de esta semana quedan en duelo entre Fabio y Mónica Hoyos, que, junto a Albert, Omar y Mahi, son los cinco concursantes que quedan todavía con opciones de llevarse un reality que comenzó a finales de abril y que ya se encuentra en su recta final.