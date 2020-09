Isabel Pantoja, feliz y nerviosa con su nuevo proyecto en televisión tras seis meses aislada

GTRES Isabel Pantoja en el plató de Telecinco.

Isabel Pantoja ha pasado los últimos seis meses sin pisar la calle, confinada. Hasta este viernes, cuando la tonadillera ha puesto rumbo a Telecinco para reunirse con Jesús Vázquez, Edurne y Carlos Jean. Con ellos la veremos desde el próximo lunes 7 de septiembre en el prime time de la cadena de Mediaset, en Idol Kids. Esta vez no estará en una isla ni concediendo una entrevista, sino que adoptará un rol completamente diferente, el de jurado del talent infantil.

Pantoja se ha mostrado especialmente nerviosa durante un encuentro con los medios. No ha habido momento en el que no tuviese algo en las manos, un abanico o una carpeta. La delicada salud de su madre, que estuvo hospitalizada el pasado mes de octubre, obligó a la artista a cancelar las grabaciones, pero en cuanto se encontró algo mejor las retomó. Por eso, no será extraño ver cómo “se viene abajo” cada vez que un concursante dediqué una canción a su madre, como ha revelado Jesús Vázquez.

El momento serio

A pesar de esos duros momentos, Pantoja mantiene toda “la ilusión” con este programa: “Soy una niña por dentro”. Aunque ha recuperado su tono serio y determinante cuando le han preguntado si el público puede cambiar la percepción que tiene de ella con este talent musical. El gesto le ha cambiado.

“La percepción que tiene el público sobre mí es lo que he hecho siempre, estar sobre un escenario casi 50 años. Mis fans me conocen, yo no tengo dobleces”, ha sentenciado con el tono Pantoja.

Pantoja se atreve con... ¿el reggaeton?

La nueva relación como compañeros entre Isabel Pantoja y el productor Carlos Jean podría dar otros frutos. Ahora que se están versionando tantas canciones antiguas, Pantoja cree que Jean “haría virguerías” con sus canciones. De hecho, adelanta, ya lo han hablado, pero se ha limitado a dar una pista muy folclórica, con su mítico movimiento de mano: “Oro parece, plata no es”. ¿Garlochí versión remix?

Otros proyectos en Telecinco

Ahora que en La que se avecina se buscan nuevos inquilinos, la tonadillera podría “montarla muy gorda con el pescaero”, ha bromeado. Pero se atreve con más, y esta vez sin guasas: volvería a presentar las Campanadas con Jorge Javier Vázquez y “volverían a ser las más vistas, aunque no haya nadie en la Puerta del Sol”.

Su papel en el jurado y lo que le ha hecho sufrir

Si en este programa Edurne se ha convertido en ‘la dura del jurado’ (“demasiados años junto a Risto Mejide”, reconoce), Isabel Pantoja es la blanda, la que no sabe decir que no a un niño.

“Yo ya voy de retirada y ellos vienen cantando mis canciones. Yo pensaba ’ay, Dios mío de mi alma, ¿quién le va a decir que no a esta criatura?”, ha explicado. Porque el programa le ha hecho feliz, pero también ha tenido su parte de sufrimiento: “He vivido Idol Kids como algo mío, pero he sufrido por ejemplo porque no sé hablar inglés y mis compañeros sí”.

Por qué hay que verla

Esta experiencia es “lo más mágico que ha vivido nunca” la artista. “No es sólo un programa para encontrar un cantante. Ahora más que nunca, necesitamos alegría y música, y que los niños vean a otros niños”, ha opinado.

Sin duda, será extraño ver Idol Kids en Telecinco en estos momentos. El programa se grabó hace meses, y no faltan los abrazos y los besos. “Es emocionante ver cómo era todo antes del confinamiento”, han coincidido la artista y Jesús Vázquez.