Ismael, el cantante que alzó la voz

“Cuando aceptaron, me llamaron para anunciarme que ponían a mi disposición dos billetes de avión para ir a grabar, uno para mí y ‘otro para don Miguel Hernández’. Aquello me pareció lo último. Corté con ellos y firmé con CBS, que acababa de establecerse en España. Me llevaba muy bien con Tomás Muñoz, el director, pero siempre surgen problemas con la promoción. Grabé dos discos, Alzo la voz y Como un olivo. Guardo buenos recuerdos de esa etapa. Evidentemente, no hacía una música como la de Las Grecas, que también pertenecían al sello y que esos años eran número uno, mi trabajo era más minoritario. Lo normal era que la casa se volcara con ellas”.