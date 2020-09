Jacobo Ostos cuenta lo que le ha ocurrido en OnlyFans, la red de contenido adulto a la que se han unido muchos famosos

Jacobo Ostos ha sido uno de los tantos famosos que no se ha resistido a la fiebre de OnlyFans, la red con contenido adulto en la que hay que pagar por acceder a la mayor parte de los perfiles. El hijo del torero Jaime Ostos se ha abierto una cuenta en la web, en la que comparte fotos y vídeos íntimos.

En la web, en la que los famosos fijan un caché para que los usuarios puedan ver sus publicaciones, Ostos ha recibido ofertas que cruzan la línea de visualizar sus fotos. El joven aseguró este sábado en Sábado Deluxe que le han llegado a ofrecer colaboraciones con actrices porno e incluso encuentros en persona. Sin embargo, no es la oferta más llamativa que ha recibido.

“Me han ofrecido irme a Palma de Mallorca, al yate de una señora mayor, pagándome 72.000 euros [...] Me dijeron de irme a París y me preguntaron mis tarifas. Yo dije una hora 15.000 euros, un día 100.000 euros y el fin de semana 250.000 y el de París me dijo que perfecto”, explicó el hijo del torero. Aún así, aseguró que nunca ha accedido a ninguna de esas propuestas.

“No soy bisexual. Pero creo que todo el mundo tiene un precio y en ese aspecto no sé cual sería mi precio”, afirmó después de revelar que la mayor parte de su público era gay.