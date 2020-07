Jada Pinkett y Will Smith: las idas y venidas de una infidelidad

Más de 15 millones de personas han visto a Jada Pinkett y Will Smith confesarse sobre la relación que Pinkett mantuvo con el músico August Alsina cuando el matrimonio pasaba por una importante crisis. Esta entrevista tuvo lugar el pasado viernes dentro del programa Red Table Talk que la actriz conduce y que ha batido el récord de ser la emisión más vista de Facebook en 24 horas.

Desde que se casaron en 1997, Will y Jada han formado una de las parejas más estables de Hollywood. En numerosas ocasiones han admitido tener lo que se conoce como una relación abierta en la que cada uno podía hacer lo que quisiese porque era una “relación madura” y confiaban “el uno en el otro”.

La noticia

El miércoles 1 de julio, el rapero August Alsina, de 27 años, confesó en el famoso programa de radio Breakfast Club que había mantenido una relación sentimental con Jada, la mujer de Will Smith. Alsina es uno de los amigos de Jaden Smith, el segundo hijo de la pareja.

La negación

Getty Images for BET

Getty Images for BET

La confesión

El pasado viernes, Jada Pinkett reconoció en su programa de entrevistas Red Table Talk y delante de su marido que sí, que entre ella y el joven músico había habido algo. Ocurrió hace cuatro años, cuando Jada y Will atravesaban una profunda crisis que les llevó a plantearse el divorcio.

Alsina no estaba pasando un buen momento de salud y ella se acercó a él para ayudarle y, según ella misma, esa amistad “se convirtió en un tipo de enredo diferente”.

El perdón

“Sí, fue una relación. Absolutamente. Estaba con mucho dolor. Estaba muy quebrada ”, respondió ella. “Ahora, me doy cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti mismo... Definitivamente, creo que hicimos todo lo posible para alejarnos el uno del otro, solo para darnos cuenta de que eso no era posible”.