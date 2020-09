'Jekyll y Hyde' y 'Annie', los musicales vuelven al teatro

Mientras la tozuda realidad no deja de dar malas noticias y decirles a las clases populares lo que les vale un peine cada vez que votan, la compañía Theater Properties trata de poner música y canciones en un escenario, como hicieron muchos artistas en los duros años que siguieron a la Gran Depresión. En este caso el escenario es la gran Sala Roja de los Teatros del Canal. Y la música y las canciones son la de dos clásicos musicales de Broadway. El oscuro Jekyll y Hyde y el luminoso de Annie.

El primero, basado en la novela de Stevenson, es la conocida historia de la ambición científica de un médico que pretende conseguir que todos los seres humanos sean buenos, posibilidad que el resto de sus colegas, la verdad establecida, niegan. Para demostrarlo se somete a sí mismo a un experimento con drogas en el que va descubriendo como una vez que se desata el mal, este no para. Que el ser humano no es otra cosa que una lucha entre bondad y maldad.

El segundo, que partió de las tiras cómicas de la huerfanita Annie de principios del siglo pasado, adquiere una connotación especial en estos tiempos económicamente pandémicos. Tiempos como en los que sitúa esta historia, donde la crisis rampante de 1929 empobreció a mucha gente. Tanto que llegaban a abandonar a sus hijos antes de irse a vivir debajo de un puente.

Montajes que se alternan en el escenario y que, por eso de la eficiencia industrial, comparten equipos artístico y técnico. Incluso escenografías. Sí, las casas de los ricos y los barrios de mala muerte y perdición de los siglos XIX y XX se parecen mucho tanto en Londres como en un Nueva York de nuevos ricos, al menos en el imaginario colectivo.

Aunque, lo más importante que comparten son formas de hacer. Las formas de un equipo directivo que capitanea Tomás Padilla y en el que se encuentran César Belda y Silvia Villaú. Un equipo que afronta su trabajo artístico de forma industrial. Por eso todo tiende a lo mínimo económicamente necesario para que las propuestas funcionen y satisfagan al público madrileño de musicales y en la gira que se tenía previsto hacer.

El mínimo necesario son cantantes que sepan cantar y, a ser posible, sepan moverse en escena y hasta bailar. El mínimo necesario, es una escenografía que permita situar los lugares en los que pasa la acción con las notas esenciales e incluso darles cierta espectacularidad. De esto último es claro ejemplo el laboratorio de Jekyll y Hyde. Un mínimo necesario que en estas producciones no siempre está a la altura en el caso del vestuario, sobre todo, en el de los personajes masculinos.

El mínimo necesario para que un público como el madrileño, que de unos años a esta parte tiene en la Gran Vía y un poco más allá su Broadway particular, no se sienta defraudado después de haber visto las grandes producciones de Stage Entertainment (Anastasia o El Rey León), Let’s Go (La familia Adams o El jovencito Frankenstein) o SOM produce (Billy Elliot). Un público que ante el cierre de los teatros de musicales seguramente correrá ávido para darse su dosis, su chute, encontrándose con un producto que cubrirá sus expectativas y que les volverá a dar las ganas de cantar y bailar.