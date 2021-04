El gesto con el que Jennifer Aniston muestra su complicidad con Brad Pitt

Emma McIntyre via Getty Images for Turner

Desde que se reencontraron en los premios SAG hace más de un año, los rumores de reconciliación entre Jennifer Aniston y Brad Pitt han sido una constante. A pesar de que no ha habido regreso de unas de las parejas estrella de Hollywood, sí que han acercado posturas y han dejado ver públicamente la complicidad que mantienen más de 15 años después de su ruptura.

Pero estos gestos han ido más allá de las risas y las sonrisas que se dedican en sus encuentros. Aniston estaría dispuesta a testificar a favor de Pitt en su divorcio de Angelina Jolie, según informa The Mirror.

La relación entre ambas actrices ha estado marcada por los rumores de infidelidad de Pitt con Jolie mientras estaba con Aniston. De hecho, Aniston llegó a llorar en una entrevista con Vanity Fair cuando le informaron que Jolie estaba embarazada y que Pitt podría haberle sido infiel con Jolie durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith. “Elijo creer a mi marido [...] En este punto no me sorprendería nada, pero preferiría creerle”, dijo entonces. “El mundo quedó sorprendido y yo me quedé sorprendida”, señaló sobre el evento.