Jill Biden, la nueva primera dama

No fue una decisión nada fácil de tomar, pero las demandas asociadas al puesto como candidato presidencial de su marido le obligaron a ello. Ni siquiera había dejado el puesto cuando Joe Biden ocupó la vicepresidencia de Estados Unidos durante los dos mandatos de Barack Obama (2009-2017). Fue la primera segunda dama con un trabajo remunerado.

Se conocieron dos años antes, en 1975. El nuevo inquilino de la Casa Blanca fue quien se empeñó. Lo cuenta ella misma en sus memorias, The Light Enters: Building a Family, Discovering Myself. El teléfono de Jill, recién licenciada en Magisterio, sonó un sábado cualquiera. Era él ”¿Cómo has conseguido este número?”, fue lo que contestó. Posiblemente fue el hermano de Joe Biden, que previamente les había presentado, quien le facilitó el número de teléfono.