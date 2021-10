Joaquín Prat celebra una medida del Gobierno antes de contestar así a Garzón

El presentador de Cuatro al Día, Joaquín Prat, ha sido protagonista en las últimas horas por su contestación el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

El político entró al espacio de Prat para hablar sobre la nueva Ley de Vivienda y la ayuda de 250 euros que dará a jóvenes de entre 18 y 35 años. Garzón reconoció estar muy contento por la función social que representa esta ley y espera que las comunidades se acojan este tipo de posibilidades para tratar de solventar el problema del alquiler que existe en las grandes ciudades.

Señaló que este problema lo viven tanto “los jóvenes que votan a la derecha y los que votan a la izquierda”. “Aunque haya partidos que con tal de estar contra el Gobierno puedan intentar estar en contra de estas posiciones”, añadió.

Garzón también destaco la importancia de ir poniendo en el mercado un porcentaje de viviendas públicas: “Estas no no van a tener el interés de maximizar el beneficio, solo harán su misión de función social para proporcionárselas a aquellas personas que no puedan acceder a las del mercado libre”.

Prat le reconoció que él sí que está a favor del bono de vivienda, pero le cuestionó por la subida de luz.

“Celebrábamos lo de aprobación de este bono vivienda de alquiler de 250 euros por un periodo de dos años, pero va a ser que la mitad del bono se le va a ir en el precio de la luz… ¿Qué hacemos con estos precios? Porque usted era muy beligerante cuando estaba en la oposición, y ahora se encuentran con esta patata caliente”, le comentó el presentador.

Garzón apuntó que hay un problema de los precios de la energía en el mercado mayorista. “Hay aspectos derivados de la recuperación económica internacional, otros derivados de la especulación en los mercados internacionales y unos últimos nacionales”, explicó.

El ministro informó que están tratando de tomar medidas para que no se vea involucrado la factura. “Han sido contundentes para que no se traduzca en una subida de la factura de la luz. Las familias lo van a poder comprobar cuando comparen la de este mes con la del anterior”, finalizó.