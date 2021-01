Joe Biden, César Chávez, la reforma migratoria y el poder de los hispanos

A la vez que ha indicado que la reforma migratoria es una de sus más altas prioridades, Joe Biden ha puesto un busto del famoso activista César Chávez en el Despacho Oval como visible homenaje a los hispanos, que serían sus principales beneficiarios, ya que constituyen la mayoría de los once millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos.

La situación de los inmigrantes indocumentados es muy precaria al carecer de todo tipo de derechos, a pesar de las enormes contribuciones que hacen a la economía. La razón por la que no se ha hecho nada al respecto es la falta de consenso entre los partidos, ya que los republicanos no desean legalizarlos, entre otras cosas, porque los inmigrantes en general y los hispanos en particular, suelen decantarse por los demócratas cuando se les permite acudir a los comicios. Y los demócratas por sí solos no han tenido poder para efectuar la reforma migratoria, ya que en las dos últimas décadas no han controlado la presidencia, el congreso y el senado a la vez más que durante los dos primeros años del mandato de Barack Obama, quien dedicó toda su energía al difícil proyecto de sacar adelante la reforma sanitaria. El haber ganado ahora el senado, y tener también el congreso y la presidencia, les permite a los demócratas actuar sin tener la aquiescencia de los republicanos.

¿Qué es lo que ha hecho que la reforma migratoria se convirtiese en una prioridad tan fuerte en estos momentos? Sin duda han proporcionado un fuerte sentimiento de urgencia el racismo y la xenofobia manifiestos de Donald Trump, quien hizo de la persecución de los hispanos el lema de su presidencia. El famoso muro que empezó a edificar en la frontera sur, aunque de poco valor práctico, tenía un alto valor simbólico. Este mensaje hostil fue acompañado de un comportamiento desecrable. El público encontró particularmente repugnantes por su crueldad las acciones de Trump respecto a los niños.