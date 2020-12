John Lennon es mucho más que 'Imagine': las canciones para no olvidarle

GETTY IMAGES John Lennon, en 1970

Tal día como hoy, hace 40 años, John Lennon pasó de ser un músico excepcional a una leyenda. El 8 de diciembre de 1980, un fan trastornado llamado Mark David Chapman, asesinó al mítico artista británico con varios disparos a bocajarro. Todo lo que ocurrió a partir de ese momento es historia, pero (casi) todo lo que había hecho Lennon hasta ahí también lo es. Con The Beatles, por supuesto, y también en solitario. Estas son algunas (que no todas) de sus mejores obras, compuestas solo por él aunque varias apareciesen cofirmadas con Paul McCartney: Twist and Shout (del disco ‘Please Please Me’ de The Beatles, 1963)



Help (del disco ‘Help’ de The Beatles, 1965)



Ticket to Ride (‘Help’ de The Beatles, 1965)



Lucy in the Sky with Diamonds (‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ de The Beatles, 1967)



All you Need is Love (‘Magical Mystery Tour’ de The Beatles, 1967)



Strawberrry Fields Forever (′Magical Mystery Tour’ de The Beatles, 1967)



Come Together (‘Abbey Road’ de The Beatles, 1969)



Don´t Let me Down (‘Let It Be’, de The Beatles, 1970)



Woman (‘Double Fantasy’, en solitario, 1980)