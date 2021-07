Johnny cogió su fusil.

Johnny, recuerden, queda convertido en un tronco lacerado por la metralla e incapaz de comunicarse con el exterior. Cobaya para los doctores que, erróneamente, piensan que aquel amasijo viviente carecía de toda sensibilidad. (Lo más estremecedor que he leído en García Márquez fue la hiriente imagen de un niño que, cegado tras un atentado en Bogotá, despertó en la doliente camilla suplicando a su madre “mami, ¡mami! no puedo despertarme’’).

Y yo, que ni siquiera llego a imaginar semejante horror a pesar de haberlo visto en la pantalla, me pregunto si la sociedad estadounidense no lleva décadas emulando a los albos carniceros y al Hijo del Carpintero imaginado por Dalton Trumbo .

Por otra parte, la noticia no especifica el número de heridos; y no creo que nadie sepa cuántos disparos erraron el blanco.

No insistiré en la facilidad con la que puede adquirirse un arma en los Estados Unidos; todos recordamos aún Bowling for Columbine. Pero no me resisto a anotar algunas curiosidades que un “guirigringo’’ con el que comentaba la noticia me hizo saber.