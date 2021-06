Jordi Sánchez, que pasó 24 días en la UCI por coronavirus, responde a los negacionistas

El actor Jordi Sánchez, que da vida a personajes como Antonio Recio en La que se avecina, fue entrevistado este sábado en laSexta Noche.

El intérprete, que estuvo ingresado por coronavirus en la UCI durante 24 días y 45 en el hospital, fue preguntado por la opinión que le merecen los negacionistas de la pandemia o de las vacunas.

“Me parece un acto de ignorancia. A estas alturas negar el poder de una vacuna es un poco absurdo. Claro que todo el mundo puede decir lo que le de la gana, pero es una falta de información”, afirmó un tajante Sánchez.

Además, Sánchez también recordó cómo una amiga le recomendó que visitara un hospital cuando se empezaba a encontrar mal.

“Me dijo: ‘Vete al hospital’. Me mandaron una ambulancia, me miraron y me dijeron: ‘Te vamos a intubar, si quieres llamar a alguien...’. Ese fue el proceso, así de rápido. Me miraron la saturación y vieron que estaba mal. Llamé a mi casa y cuando me desperté pasaron 24 días”, recordó.