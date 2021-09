Jorge Javier, Nagore Robles y Toñi Moreno: tres potentes mensajes contra la homofobia

Mediaset Nagore Robles, Toñi Moreno y Jorge Javier Vázquez han hecho su alegato contra LGTBIfobia.

La oleada de LGTBIfobia no deja de crecer en España. El último delito de odio ha sido la agresión el pasado domingo a un joven de 25 años en el madrileño barrio de Malasaña al que le grabaron con una navaja la palabra “maricón” en el glúteo. Tal ha sido la brutalidad de la agresión, que el Gobierno convoque la comisión contra los delitos de odio este viernes.

El terremoto social que ha generado ha llegado también a la pequeña pantalla, donde varios rostros televisivos han condenado este tipo de violencia públicamente.

El primero fue Jorge Javier Vázquez, que este martes en Sálvame (Telecinco) confesó que estaba empezando a “vivir intranquilo” en Madrid. “Yo llegué a Madrid hace 25 años. Juro que jamás en aquel momento sentí miedo. Nunca. Para mí fue llegar a una ciudad donde imperaba la libertad, donde podía ser feliz, donde podía dar rienda suelta a mis sentimientos”, empezó diciendo.

Así es como hay que hablar. Con las palabras que son, sin darle la vuelta cobarde. Me alegra que estos minutos de Jorge Javier Vázquez hayan entrado en tantas casas hoy pic.twitter.com/RUZB64kXHZ — Luis Miguel Rojas 🏳️‍🌈 (@luismirrojas) September 7, 2021

“Os quiero confesar algo y lo digo de todo corazón: creo que ese Madrid ya no existe. Creo que si ya no existe ese Madrid entiendo que también en muchísimos puntos de España esa sensación de libertad de está perdiendo”, añadió antes de advertir que “esto va a ir a más”. “Hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio, demasiado tolerantes. La semilla ya está sembrada, ahora está creciendo, pero todavía falta que crezca con más fuerza. Esto no va a parar, lamentablemente”, enfatizó.

“No me vale con que tengamos un día al año para reivindicar el Orgullo”

Su compañera de cadena, Nagore Robles, también mandó un mensaje en su programa Sobreviviré de MiTele Plus. La presentadora de Mediaset no pudo evitar las lágrimas e hizo un alegato visiblemente emocionada al principio del programa.

“Ha habido una brutal agresión a un chico simplemente por el hecho de amar. Es una palabra enorme, pero es un sentimiento muy sencillo que está en nosotros desde que nacemos. Si nos prohibieran amar, no seríamos personas”, empezó diciendo. “No puedo entender cómo en el 2021 todavía suceden estas cosas. Cómo hay personas que no se siguen sorprendiendo ante este tipo de agresiones. Cómo hay personas con puestos de trabajo importantes en este país, que deciden por la seguridad de los ciudadanos, que se quedan de brazos cruzados, que simplemente se quedan de brazos cruzados y se señalan unos a otros”, enfatizó.

Nagore Robles se emociona y condena la homofobia que está sufriendo últimamente el país



¡QUÉ GRANDE ERES @Nagore_Robles ! 🏳️‍🌈❤️ #Sobreviviré pic.twitter.com/exYwYI7OwW — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 7, 2021

La periodista, lesbiana visible y pareja de la también colaboradora de Mediaset Sandra Barneda, recalcó que no era suficiente tener visibilidad en fechas como el Orgullo. “A mí, hablo por mí, a Nagore Robles Gutiérrez, con 38 años, no me vale con que tengamos un día al año para reivindicar y salir a la calle por el Orgullo Gay. No me vale con eso. ¡No me vale! Hoy vamos a hablar nosotros, de forma personal, y vamos a compartir, si queréis, si hemos sido víctimas de alguna agresión homófoba en nuestra vida”, protestó.

Sin borrar las lágrimas de sus ojos, Robles pidió disculpas por la emotividad del momento. “Todos tenemos esos valores en nuestro ADN, de sentirnos integrados, libres, de expresar lo que queramos. De nuestra forma de hablar, de vestir, de comportarnos, y eso es algo superimportante porque nos hace sentirnos libres, fuertes y seguros. Me gustaría que todo el mundo al otro lado se sintiera así. Ojalá”, concluyó antes de dar comienzo al formato.

“Quiero vivir en un país en el que no se condene dar un beso a una chica en la calle”

“A mí es un caso que me llega absolutamente, que me afecta en lo personal”, dijo a raíz del caso de Axel, un joven de 25 años que fue agredido en el metro al grito de “maricón”. “Yo tengo derecho a amar a quien me da la gana, tengo derecho a ir segura por la calle, tengo derecho a que nadie me ataque por mi condición sexual porque yo no te pregunto a ti cuál es tu condición sexual”, añadió.

Cuatro Toñi Moreno en 'Cuatro al día'.

“Amar es maravilloso y yo quiero vivir en un país donde amar no esté penado. Quiero vivir en un país en el que no se condene dar un beso a una chica en la calle. Por eso es un caso es un caso que hoy estamos todos afectados, pero yo estoy dándole vueltas a la cabeza ’¿qué está pasando?”, concluyó.

El discurso de Moreno ha llamado especialmente la atención por tratarlo como un “tema personal” ya que nunca había hablado públicamente de su orientación sexual. “No soy heterosexual, ni bisexual, ni homosexual. Soy una mujer que se enamora de personas”, dijo con motivo del World Pride en 2017, poco después de que se rumorease que mantenía una relación con la periodista María Casado.