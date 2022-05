Jorge Javier Vázquez confiesa cómo cambió de opinión sobre la canción de Chanel

El presentador de Telecinco ha confesado que su canción preferida era la de Rigoberta Bandini, aunque ha reconocido que se alegró por no salir elegida y haber conseguido que su canción se haya convertido en un himno. “Si en Eurovisión hubiera quedado mal, el tema habría perdido fuerza”, ha indicado.

Vázquez también ha contado que SloMo, la canción de Chanel, le ha hecho cambiar de opinión: “Reconozco que me pareció al principio vulgar y facilón. Pero me encantó una apreciación que hizo Nina en el debate del Deluxe, que dijo que ‘cuidado, que no estamos hablando de la canción sino de Chanel’”.