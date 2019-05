Jorge Javier Vázquez, tras la bronca con Dakota en 'Supervivientes': "Volví a casa tocado"

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado después de la polémica que desencadenó la bronca que el jueves 17 de mayo protagonizó con Dakota en la gala de Supervivientes (Telecinco).

La exparticipante de Hermano Mayor (Cuatro) le reprochó que Isabel Pantoja había tenido ciertos beneficios en el programa, como hablar con el exterior. “Ibas a hablar con tu padre, pero por lista te has quedado con las ganas”, le contestó Vázquez, antes de acusarla de “montar numeritos” y de poner al programa en “una situación que no le beneficia”.

“Con los pollos que les montabas a tus padres en Hermano Mayor y ahora quieres hablar con ellos”, dijo el presentador, generando las críticas de decenas de seguidores del programa.

Una semana después, Vázquez ha hablado de la situación en el blog que firma en la revista Lecturas: “Desde el mismo momento en que se inició [la discusión], supe que aquello no iba a acabar bien. Y así fue. Volví a casa tocado y, al meterme en la cama, pensé que me había equivocado. Eso me alivió. Reconocer los errores libera”.