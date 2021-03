Soy joven, estoy sano y me he puesto una vacuna que sobraba, y no me siento culpable

El Sistema Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) comenzó administrando más primeras dosis de vacunas contra el coronavirus que cualquier otro país europeo. Pero, como sucede con todas las grandes operaciones de distribución, siempre hay cierto despilfarro. No es culpa del personal de vacunación, ya que las vacunas que sobran tienen caducidad y cada vez que se abre un vial, debe usarse antes de que acabe el día.

Para los centros de vacunación donde administran cientos de dosis diarias, que un puñado de vacunas se vayan a la basura no es ningún drama. Sin embargo, desde una perspectiva individual, una simple dosis es la diferencia entre mantenerte sano o arriesgarte a padecer una grave enfermedad. Las personas poco vulnerables van las últimas en el proceso de vacunación, pero, como es comprensible, muchas están haciendo fila por si tienen suerte y les llega una de las vacunas que han sobrado ese día. Este fenómeno se ha visto en otros países, como Estados Unidos e Israel.

Como hay varios centros de vacunación cerca de mi casa de Londres, me acerqué a preguntar. Llevé puesta mi mascarilla KN95 y solo pregunté cuando vi que los trabajadores no estaban ocupados. Fui educado y les expliqué que solo era una persona no prioritaria en busca de una dosis que hubiera sobrado, antes de que fuera a la basura. En varios centros me dijeron que no recurrían a esa práctica, pero en otro me recomendaron que probara suerte otro día. Así pues, aprovechando que hacía un tiempo horrible y que mucha gente se había quedado en casa, volví a ese centro otro día. Resulta que mucha gente había decidido no acudir a su cita para vacunarse.

Esa misma tarde, recibí mi primera dosis y suspiré de alivio. Aunque son necesarias dos dosis, sabía que una es suficiente para evitar los cuadros sintomáticos más graves. Pero enseguida empecé a preocuparme por lo que pensaría la gente.