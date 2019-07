“Mira Thalía de OT, que esa chavalina no se comía una mierda. Me dijo: ’Mira Noemí, tengo menos gusto que Juan Antonio, también de OT”, cuenta en las imágenes.

No sabia que necesitaba en mi vida un canal de Youtube de Noemi Arguelles hasta que lo he visto. pic.twitter.com/FP4Sw0UZg4

Thalía no se ha manifestado al respecto, pero Juan Antonio, sí. Y no por alusiones, sino por las palabras sobre su compañera.

“Una actriz que no trabaja es una superviviente, entonces os creí. Pero si dices que una cantante que no tiene tanto curro no se come una mierda. Pues os recuerdo que vosotros cambiasteis de profesión básicamente por lo mismo porque como actores terminasteis detrás de una barra”, ha escrito en la publicación.

El bilbaíno no fue el único que respondió en Twitter, Marina, también de su edición, lanzó otro mensaje contra Los Javis. “El humor deja de ser humor cuando te refieres a otras personas de una manera despectiva y perdiendo el respeto”, ha sentenciado.