Juan del Val: "Instagram es una farsa absoluta"

Candela está llena de cosas de mí. En cierto modo, Candela soy yo. Además está escrita en primera persona y está en presente. Me he tenido que meter en su piel. Evidentemente tiene una vida compleja, como casi todas las vidas, y es verdad que afronta las cosas con sentido del humor. Tiene sentido del humor sin ser graciosa e intenta ver la vida de manera positiva. En ese sentido se parece a mí.

Surge de la vida. Es una mujer que tiene cuarenta y pocos años, que regenta un bar de menús, del que es dueña y camarera. La inspiración que he tenido para crearla, tanto a ella como a su universo, es mucha fascinación por la mujer, mucha fascinación por los bares, mucha fascinación por las personas y mucha fascinación por los barrios. También por determinados temas que se tocan en la novela y que me interesan. Por eso he creado ese universo. Me inspiro viviendo.

“La gente estará diciendo: ¿Y ese quién es? Me suena. Es el marido de la de la tele. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. La rubia. No, no, es morena. Ah, vale. Nuria, ¿no? Nuria Roca. Sí, sí, es el marido”, se imagina una conversación ficticia.

No lo sé. No sería capaz de hacer esa generalización. Tampoco es que sea una mujer insatisfecha sexualmente. Es verdad que no ha tenido buena suerte con el sexo al principio de su vida, así que al no tener demasiada suerte con los amantes tampoco lo considera algo muy importante. Eso en la novela cambia. El personaje de Candela tiene una evolución y parte de ella empieza con el sexo como detonante. No es que sea solo por el sexo, pero sí es algo importante.

No considero que eso sea un problema, pero que las mujeres tienen cierta obsesión porque tienen el culo más grande de lo que quisieran me parece algo bastante universal. No ves a muchísimas mujeres diciendo ‘tengo el culo que me gustaría’. Siempre están a dieta, siempre quieren estar mejor... Candela no tiene un problema con eso, querer estar más delgada es algo que le define dentro de su cotidianeidad, pero creo que eso es algo bastante común en las mujeres, salvo en las muy muy flacas. Todas las mujeres normales e incluso las más rellenitas piensan que están un poco más rellenitas de lo que deberían. Le pasa a muchísimas sin ser en absoluto gordas y sin ser en absoluto rellenitas.

Es un guiño que hago a mi anterior novela, Parece mentira , donde el personaje habla de que parece que todo empieza el día que nacemos y no es verdad. De vez en cuando todo empieza de nuevo. Es una frase que vuelve a salir en Candela porque creo que es completamente verdad. Siempre hay maneras de empezar y hay nuevas oportunidades. No tiene que pasarte nada extraordinario, no necesitas que te toque la lotería, simplemente cambiar un poco la mirada para ver tu vida de otra manera. Eso, en cierto modo, es volver a empezar.

No se puede definir como feminista. Es una novela en la que la mujer tiene una presencia tremenda porque hila a tres generaciones de mujeres dentro de la misma familia, pero no se pueden englobar en un todo, como una generalización. Cada mujer es un universo, en la novela hay mujeres machistas, muy machistas, y feministas, muy feministas. No es una novela feminista. Por supuesto, tampoco es lo contrario. Faltaría más. Es la vida de una mujer, pero no la consideraría una novela feminista. No le pondría ninguna etiqueta.

Decías que Candela es un poco tú, por eso está en primera persona y en presente. ¿Resulta difícil escribir como mujer siendo hombre?

Para mí no es un ejercicio complicado por encima de la dificultad que entraña crear una novela. De hecho, una de las cosas de las que más orgulloso me siento es que muchas personas que leen Candela no se creen que la haya escrito un hombre. Algo he tenido que hacer bien. Siempre me ha gustado observar a las mujeres. Ese universo me interesa muchísimo y me provoca cierta fascinación. Por eso no he tenido gran dificultad y al parecer me ha salido bien. No es un hombre haciendo de una mujer sino que verdaderamente te metes en la piel de esa mujer y te sientes identificada con ella.

Este es tu cuarto libro, los dos primeros los escribiste a cuatro manos con Nuria Roca. ¿Ha seguido el proceso creativo de cerca o no te has atrevido a darle la novela hasta que la has cerrado?

En todo lo que hacemos, en general, estamos muy pendientes el uno del otro. Para mí era muy importante que Nuria fuera leyendo a medida que iba escribiendo. Sería incapaz de hacer una novela sin írsela dando y esperar hasta el final. Se la iba dando para ver qué le parecía y ella iba pidiendo más cuando todavía no lo había escrito.

Según vas pasando las páginas van surgiendo temas de actualidad. La inmigración con Akanke, los abusos sexuales, los malos tratos... ¿Por qué esos temas? ¿Son los que preocupan a Juan del Val?

Me preocupan, claro. Y aparecen en la novela como aparecen otros muchos que forman parte de la vida. Son cosas que nos rodean las queramos mirar o no. Generalmente lo hago en todo lo que escribo y también está en Candela. Está la risa, está el sexo, está el amor, está la amistad y están otras muchas cosas. Aparecen personajes a los que les va pasando eso y me interesa contarlo. Siempre sin ninguna pretensión de dogmatizar, sin querer dar lecciones de nada, sin colocar a los buenos y a los malos. No juzgo nunca y escribiendo se nota que no soy pretencioso ni juzgo a nadie. Son temas de la actualidad y salen en la novela porque salen en la vida.