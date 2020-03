Juan José Cortés, sobre el coronavirus: "Que nos digan que nos lavemos mucho las manos es de chiste"

Sentado en el asiento del conductor de su coche y grabándose con el móvil, el exdiputado del PP Juan José Cortés ha aleccionado a las autoridades sanitarias españolas por el coronavirus.

Lo ha hecho en un discurso de cuatro minutos que ha publicado en su cuenta de Facebook en el que ha criticado el trato que, a su juicio, ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez a la iglesia evangélica, a la que él pertenece.

Según Cortés, se ha “criminalizado” a este colectivo y se han “vulnerado sus derechos fundamentales como ciudadanos” al dar datos sobre miembros de esta congregación contagiados por el virus.

Y ya puestos, Cortés ha aprovechado para ofrecer su opinión sobre cómo se está gestionando la crisis sanitaria.

Efectivamente, como habrán adivinado, mal. “Veo una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno”, ha dicho Cortés, “las medidas que se han tomado son irrisorias”.

Y ha agregado: “Que nos digan que nos lavemos mucho las manos para evitar el coronavirus me parece de chiste de mal gusto. Las medidas que se deben de tomar son otras, más contundentes, con mayor índice de seguridad. Hay que poner medidas de choque contra el coronavirus. Eso no pasa por lavarse muchas veces las manos o ponerse mascarillas. Aplíquense el cuento y que el Gobierno haga lo que tiene que hacer”.

Antes, Cortés había insinuado la posibilidad de que el Ejecutivo cerrase las fronteras. Aunque luego lo ha negado, ha pedido lo siguiente: “La culpa del coronavirus no depende de una congregación religiosa, sino de aquellas personas que tienen que tomar la decisión de tomar medidas de control en la frontera. Yo no digo que haya que cerrar la frontera, pero sí que las personas que vienen de fuera se controle si están afectadas o no, como se ha hecho en China”.