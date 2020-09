Juan Villoro debuta en España con su teatro reunido en 'La guerra fría y otras batallas'

Villoro lee en el vídeo dos pasajes del monólogo Conferencia sobre a lluvia, que pronto se estrenará en Madrid bajo la dirección de Guillermo Heras. En uno de esos fragmentos el protagonista dice: «Mientras haya necesidad de encontrar otras manos habrá libros de papel. Lo más importante de los libros son las manos que los entregan. No debería hablar de eso. He ordenado una biblioteca a lo largo de mi vida y los libros han desordenado mi vida…».

‘La guerra fría y otras batallas (con dos escaramuzas)’

Por Juan Villoro

Mi teatro reunido se publica bajo el título La guerra fría y otras batallas. Es la recopilación de seis obras, más dos pequeñas piezas de microteatro. También incluye una larga conversación con el investigador argentino Jorge Dubatti. Para mí es una especie de debut en el campo español porque he publicado narrativa y ensayos en España, pero es la primera vez que se publica mi teatro.

En cuanto a las obras, una de ellas, El filósofo declara es una comedia de la neurosis entre dos filósofos fue puesta en escena en el Teatro Romea de Barceloa con Mario Gas como protagonista. Mi monólogo Conferencia sobre la lluvia está por estrenarse en Madrid dirigido por Guillermo Heras. Pero no he sido un participante activo del teatro en España, de modo que este libro es una carta de presentación y me da mucho gusto que la editorial Punto de Vista me acompaña en esta aventura.

Voy a a leer dos breves fragmentos del monólogo: Conferencia sobre la lluvia. Es la historia de un bibliotecario que quiere dar una conferencia sobre la muy fecunda relación entre la poesía amorosa y la lluvia, pero pierde los papeles y empeiza a improvisar y al hacerlo se deja llevar por la confesión personal. Al final del monólogo, yo no lo voy a revelar aquí, sabemos a quién está dirigida estamuy peculiar alocución. Hablaré de dos pasajes en donde él se refiere a los libros y un tanto al amor:

«Vivo entre libros, conozco su circulación, la manera en que se ordenan. La dificultad para obtenerlos y preservarlos. Trabajo en una biblioteca. Tal vez, en el futuro, todos los libros se descarguen en una tableta encendida y sus letras caigan como una lluvia silenciosa. Tal vez, soy uno de los últimos prestamistas que unían a las personas a través de los libros. Supongo que no seremos totalmente prescindibles. No del todo. Los volúmenes impresos en papel obligan a que las personas se conecten, pasan de unas manos a otras. Mientras haya necesidad de encontrar otras manos habrá libros de papel. Lo más importante de los libros son las manos que los entregan. No debería hablar de eso. He ordenado una biblioteca a lo largo de mi vida y los libros han desordenado mi vida…».