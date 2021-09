Juana Acosta: "Me parece irrespetuoso que tras separarme mi vida personal cobre una importancia que antes no tenía"

Latinoamérica, España, Francia... No hay quien frene la carrera de Juana Acosta. La colombiana de 44 años ya lleva 21 trabajando en la Península, y el mercado galo tampoco se le ha resistido. Allí ha llegado a compartir elenco con el legendario François Cluzet.

No le falta trabajo, ni en el set de rodaje ni representando lo mejor del cine y la televisión iberoamericana. La actriz presentará el 3 de octubre en Madrid la VIII edición de los Premios Platino, junto al también actor Luis Gerardo Méndez. Lo reconoce, siente vértigo.

Publicidad

Al hilo del evento, la intérprete habla de lo “insoportable” que le resulta que se hable de su vida privada, de cómo le “horroriza” el abuso de poder y de como las denuncias de las actrices están ayudando a que a las mujeres se les dé “el lugar que se merecen”, entre otros asuntos.

En estas ocasiones, a veces todas las miradas están más centradas en los presentadores que en los nominados, en que consigan hacer una gala amena... y después llegan las críticas, buenas o malas. ¿Sientes esa responsabilidad?

Publicidad

Siento vértigo y un poco de nervios. Estos premios son un show, con dos horas y media de gala. Pero estoy bien arropada por Luis Gerardo Méndez. Me parece un tipazo, un actorazo, y hemos tenido mucha química. Queremos que sea una gala amena, ágil, con humor. Habrá una alfombra roja espectacular, con actores de Latinoamérica, no solo los nominados. Es una noche de celebración de nuestro cine y nuestra tele y queremos que esta gala sea una puerta a esta nueva normalidad, por eso queremos darle toques alegres y que sea inolvidable.

¿Cómo llevas que en estas citas se os pregunte tanto —a las mujeres, claro— por los looks? Porque tú eres de las más noticiables precisamente por eso.

Publicidad

Los hombres arriesgan menos, pero me parece que a veces es excesivo. También es cierto que todo tiene su lugar y su tiempo, y que es un espacio de promoción para los diseñadores, pero sí que creo que a veces se le da mucha importancia y que ese momento se debería aprovechar más para promocionar nuestras películas y nuestras series. Debería haber más equilibrio y creo que se conseguirá poco a poco. Yo, cuando me preguntan, lo cuento rapidito y luego voy a hablar del personaje, de la serie o de la película que vengo a promocionar.

“Ahora hay que tener un cuidado con todo lo que se dice… Es incómodo, incluso con el humor”

Es lo que ocurre también con tu vida personal. Escribir ‘Juana Acosta’ en Google da como resultado todos tus looks y los últimos detalles de tu vida sentimental. ¿Te molesta?

Publicidad

Es insoportable, sí, me agobia bastante. Me parece irrespetuoso que de pronto, después de separarme, mi vida personal haya cobrado una importancia que antes no tenía. Me incomoda, pero no me voy a poner a discutir con nadie. Vivo muy ocupada, no tengo tiempo que perder.

“A partir de los 40 parece que las mujeres desaparecemos”. Esta es una frase tuya.

Lo decimos muchas y es algo que está claro que sucede, aunque sí te confieso que a medida que he ido cumpliendo años me han llegado papeles más potentes, cada vez más interesantes. Las mujeres a esta edad estamos preparadas para contar las historias más contundentes. A los 20 no tenemos ni esta profundidad ni esta experiencia de vida ni esta hondura. Eso también empieza a cambiar en el inconsciente colectivo.

Sergi González La actriz Juana Acosta durante la entrevista en la Casa de América (Madrid).

Cuando termino una película pienso “espero que no sea la última”, porque esto es algo de lo que se habla tanto... Pero no se puede generalizar, cada carrera es diferente. En mi caso, por ejemplo, he hecho un gran esfuerzo por abrir el abanico de posibilidades: hablo francés, llevo varios años trabajando en Francia y trato de no descuidar ese mercado, de ir y venir para generar encuentro, trabajo aquí y tampoco abandono el mercado latinoamericano. Trabajo todos los días con todos los proyectos en los que me embarco, para que no se parezcan unos a otros y siga llegando trabajo.

“Estamos dando un paso muy importante [con el acoso] que es poder hablarlo, y eso está generando un camino para que se nos dé el lugar que nos merecemos”

Esta pregunta es incómoda pero necesaria, porque cada vez son más los testimonios que van saliendo: ¿alguna has sufrido abuso o acoso machista en el trabajo?

No me ha pasado nunca y sé de muchas compañeras a las que sí les ha ocurrido y me horroriza. Todo lo que tenga que ver con abuso de poder me aterra. Pero creo que el abuso de poder no solo está en nuestro ámbito, está en todos. Nosotras tenemos más visibilidad porque todo lo que sucede en esta industria tiene mas repercusión mediática. Estamos dando un paso muy importante que es poder hablarlo, y esa necesidad de hablarlo está generando un camino para que se nos dé el lugar que nos merecemos, para tener más historias en la ficción en las que la mujer sea la que lleva la acción y no solo el hombre, para que haya más paridad, más igualdad en los sueldos.

Decías que una de las cosas que más te gustaba de España era la falta de miedo a llamar a las cosas por su nombre. ¿Lo hemos perdido?

Sí, ahora hay que tener un cuidado con todo lo que se dice… Es incómodo, incluso con el humor hay que tener un cuidado enorme, porque se hieren muy fácil las sensibilidades. Me gustaba esto de poder decir las cosas de frente, sin tanto rodeo y sin tantos pelos en la lengua. Esperemos que podamos ir ganando la libertad también en decir lo que pensamos y en hacer lo que queramos.