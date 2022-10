Juegos, tradiciones, bromas

Es un juego. Es una tradición. Es una broma. Llevamos días escuchando estos argumentos para quitar importancia a lo ocurrido en el Colegio Mayor Elías Ahuja, y, sinceramente, este tipo de consideraciones convierten en algo mucho más serio lo que podría ser una mera falta particular merecedora de una seria sanción. Intentan usarlos como atenuantes, pero en realidad están describiendo agravantes del suceso. ¿De verdad tienen gracia los cánticos que hemos oído esta semana? ¿Ustedes saben la función social que tienen las tradiciones, se creen que son gratuitas y no representan la cristalización de la cultura, las subculturas, la ideología y las subideologías de un determinado grupo? ¿Se creen que los juegos son irrelevantes, que no cumplen una función normativa, que no son ensayos de entrenamiento para la vida real?